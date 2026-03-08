Du labo au terrain : le succès d’un système multiparamètres

Face à l’intrusion saline qui menace la sécurité alimentaire du pays, des chercheurs vietnamiens ont mis au point un système de surveillance intelligent. Équipé de capteurs IoT et d’alertes en temps réel, il permet de protéger les cultures et l’aquaculture.

L’intrusion saline est devenue un défi majeur et se manifeste de plus en plus fréquemment dans de nombreuses provinces et villes du Vietnam, notamment au sein des grands bassins fluviaux. Elle affecte considérablement la sécurité alimentaire, l’aquaculture, la production fruitière et impacte directement la vie quotidienne ainsi que la santé des habitants.

Dans le Delta du Mékong, la situation de l’intrusion saline est actuellement alarmante en raison de plusieurs facteurs tels que l’élévation du niveau de la mer, la hausse des températures et la surexploitation des eaux souterraines, qui ont des répercussions négatives sur les activités agricoles, forestières et halieutiques.

Approche innovante

Selon les statistiques, en 2024, la production nationale de céréales a diminué de 81.100 tonnes sur un an, l’intrusion saline constituant l’une des principales causes de cette baisse. Par ailleurs, dans le contexte des exigences croissantes du développement socio-économique, la surveillance et l’alerte précoce de l’intrusion saline sont désormais considérées comme des solutions urgentes et prioritaires.

Nguyên Thi Nhât Quynh et ses collègues de l’Institut des technologies de l’information (relevant de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam - VAST) ont mis en œuvre un projet pilote intitulé “Système de surveillance de l’intrusion saline appliquant la technologie IoT”. Dans un premier temps, l’équipe de recherche a affirmé sa capacité à maîtriser la technologie au niveau national, depuis la conception des capteurs de salinité jusqu’au développement des logiciels de collecte, de traitement et d’affichage des données en temps réel, tout en fournissant aux autorités publiques des outils, des solutions et des données fiables et précises.

Selon les informations recueillies, le projet de système de surveillance de l’intrusion saline appliquant la technologie IoT s’appuie sur les résultats du projet intitulé “Recherche et conception d’un appareil de mesure de la conductivité de l’eau ultra-pure avec une résolution de 0,01 μS/cm”, mené l’Institut des technologies de l’information.

Réseau intelligent

Le système de surveillance a été produit à titre expérimental avec 20 dispositifs de mesure multiparamètres, permettant de suivre la salinité de l’eau (0-85 g/L), sa température et sa conductivité électrique. Chaque appareil est installé sur une structure flottante équipée d’un panneau solaire assurant l’alimentation électrique. Les données collectées sont automatiquement transmises au serveur via un réseau sans fil, puis analysées et affichées sur une application pour smartphone (IoTVision), permettant aux utilisateurs de suivre facilement les indicateurs et de recevoir des alertes lorsque la salinité dépasse les seuils définis.

“Le point fort du système réside dans sa capacité de surveillance continue en temps réel et dans sa facilité d’extension afin de s’adapter aux réalités du terrain. Il peut déployer simultanément plusieurs stations de mesure pour former un réseau de surveillance à grande échelle, au service de la gestion des ressources en eau et de l’adaptation à long terme au changement climatique”, a partagé Nguyên Thi Nhât Quynh.

Au-delà de la phase de production expérimentale, l’équipe poursuit l’amélioration d’une nouvelle version du dispositif de mesure, adaptée à l’évolution constante des technologies et aux conditions environnementales particulièrement exigeantes des sites d’installation. Cette démarche vise à fournir aux autorités à tous les niveaux ainsi qu’aux utilisateurs des données précises pour l’élaboration de plans d’action, la recherche et l’application dans les activités de production, d’exploitation et d’aquaculture, tout en contribuant à réduire les risques et les pertes causés par l’intrusion saline.

Les résultats du projet présentent un fort potentiel d’application dans le développement de systèmes de surveillance des ressources en eau et du suivi environnemental, dans l’édification de bases de données d’observation et, à terme, dans la prévision de la salinisation sur de vastes territoires.

Les membres du Conseil d’évaluation du projet de l’académie ont hautement apprécié les résultats obtenus par l’équipe de recherche, notamment la mise au point réussie d’un système de surveillance de l’intrusion saline appliquant la technologie IoT - une technologie développée au Vietnam. Les dispositifs matériels et logiciels assurant le fonctionnement du système présentent un haut degré d’intégration et ont été testés, démontrant une exploitation stable dans des conditions réelles.

