Balade dans l’ancien village de Phong Nam à Dà Nang

Le village de Phong Nam évoque l’image d’une campagne paisible et rustique, avec ses rangées de bambous et son ancienne porte d’entrée. Il est l’un des sites incontournables de la ville de Dà Nang (Centre).

Photo : CTV/CVN

Phong Nam ne se distingue pas seulement par son atmosphère authentique et sereine, mais offre également aux visiteurs une expérience à la fois dépaysante et familière. Situé dans la commune de Hoà Châu, district de Hoà Vang, à environ 10 km au sud-ouest de Dà Nang, ce lieu constitue une halte prisée sur le circuit touristique de la ville.

Autrefois, Phong Nam faisait partie de la portion Sud du village de Phong Lê. Fondé à l’époque du Champa, il possède une histoire de plus de cent ans. Il s’agit aussi du village natal d’Ich Khiêm, général renommé sous la dynastie des Nguyên (1802-1945). Au fil du temps, le village a connu plusieurs changements de nom, avec des appellations secondaires telles que Phong Lê ou Dà Ly.

Beauté poétique

Les voyageurs peuvent s’y rendre à tout moment de l’année. L’été, avec son climat sec, est idéal pour apprécier la quiétude des paysages. En revanche, durant la saison des pluies, le site dévoile une beauté poétique, teintée d’une atmosphère mélancolique et mystérieuse.

Photo : CTV/CVN

Phong Nam constitue un décor parfait pour les photographes amateurs, avec ses paysages authentiques et son architecture traditionnelle. On y découvre de superbes scènes à immortaliser : puits en pierre, toits de tuiles, cours pavées et maisons centenaires.

Le village abrite de nombreux ouvrages ayant conservé leur architecture traditionnelle intacte. À l’entrée, un portail massif à la teinte orangée accueille les visiteurs, insufflant une atmosphère nostalgique. Juste à côté, un banian centenaire se dresse majestueusement. En parcourant le village, on découvre de vieilles maisons, une maison commune, une pagode, un temple et des chapelles familiales.

Ne manquez pas le quai Dông Hoà, dans le hameau de Hên, où l’on perpétue depuis des générations la pêche des grosses palourdes d’eau douce.

Ambiance authentique

Outre son cadre paisible et son architecture traditionnelle, Phong Nam accueille de nombreuses fêtes traditionnelles. La plus célèbre est Muc dông, dédiée aux enfants gardiens de buffles qui comprend plusieurs jeux folkloriques passionnants. Elle joue un rôle essentiel dans la vie spirituelle des paysans du village.

Photo : CTV/CVN

Cette tradition tire son origine du culte de Thân Nông (Shennong), une figure emblématique de la culture vietnamienne. Pour les villageois, il est le légendaire inventeur de l’agriculture, celui qui enseigna les travaux des champs et créa les outils agraires, permettant ainsi des récoltes abondantes.

Phong Nam est le seul endroit au Vietnam à organiser la fête Muc dông pour honorer les enfants gardant les buffles, et prier pour une année de beau temps, de bonnes récoltes, de prospérité et de bonheur.

La fête se tient chaque année au 4e mois lunaire. À cette occasion, les visiteurs peuvent découvrir la richesse de la culture locale et déguster des spécialités régionales.

Si vous recherchez un moment de tranquillité, Phong Nam est une destination idéale lors de votre voyage à Dà Nang. Entre ses rizières dorées et ses rangées de bambous, il vous plongera dans une ambiance authentique et pleine de charme.

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN