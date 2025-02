Bach Long Vi, symbole éternel de la souveraineté maritime et insulaire du pays

Avec sa beauté sauvage et son importance historique, le district insulaire de Bach Long Vi, à Hai Phong, n'est pas seulement un lieu de résidence pour les pêcheurs, les jeunes volontaires et les citoyens de Hai Phong engagés à y vivre, mais aussi une "borne vivante" affirmant la souveraineté maritime sacrée et inviolable du Vietnam.

>> Bach Long Vi, île aux avant-postes du pays

>> Les infrastructures font changer la physionomie de l’île de Bach Long Vi

>> Le secrétaire général Tô Lâm se rend dans le district insulaire de Bach Long Vi

Photo : VNA/CVN

Le fruit d'un travail acharné et d'un dévouement sans relâche

Selon Bùi Trung Tiên, secrétaire du Comité du Parti du district de Bach Long Vi, cette île est un symbole de pérennité et de résilience au cœur de l'immensité maritime. Située à 110 km de Hon Dâu (Dô Son - Hai Phong) et à 15 milles marins de la ligne de démarcation du golfe du Tonkin entre le Vietnam et la Chine, Bach Long Vi est l'île la plus éloignée du pays dans cette région.

Le district de Bach Long Vi a été officiellement créé le 9 décembre 1992 et placé sous l'administration de la ville de Hai Phong. Situé en première ligne du pays, il joue un rôle crucial en matière d'économie, de défense et de sécurité nationale.

Dès ses débuts, avec seulement 25 cadres et 62 jeunes volontaires envoyés pour y établir une présence stable, le système politique du district s'est progressivement consolidé, comptant aujourd'hui 16 cellules du Parti communiste avec 296 membres. La population insulaire comprend 326 ménages, soit 1.152 habitants (selon les données de l'enquête du 1ᵉʳ avril 2019), principalement engagés dans la pêche et les services de logistique maritime. Lors des tempêtes, le port d'abri de l'île accueille temporairement un afflux de bateaux et de marins, faisant grimper la population à 2 000 - 3 000 personnes.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite officielle à Bach Long Vi en novembre 2024, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a salué les contributions des générations successives de cadres, soldats, jeunes volontaires et citoyens engagés dans la construction de cette île. Il a été impressionné par la transformation de l'île en plus de 30 ans. Autrefois déserte et aride, elle est aujourd’hui verdoyante, propre et pleine de vitalité, avec des infrastructures socio-économiques de plus en plus développées. Ce progrès est le fruit d'un travail acharné et d'un dévouement sans relâche, illustrant le volontarisme, la créativité et l'engagement des résidents et des volontaires venus du continent, ainsi que la forte cohésion entre l'armée et la population.

Aujourd'hui, plus de 60 projets et ouvrages ont été réalisés, dont la plupart ont apporté des bénéfices concrets sur le plan socio-économique, tout en renforçant la défense et la sécurité nationale, et en protégeant fermement la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Les défis spécifiques de l'île, notamment en matière de transport entre le continent et l'île, sont progressivement surmontés. Le navire Hoa Phuong Do, mis en service en juillet 2020, peut transporter 200 passagers et 50 tonnes de marchandises, répondant ainsi aux besoins de déplacement et de transport de l'armée et de la population du district insulaire.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le centre logistique maritime, le quai d'ancrage des navires et le terminal passagers sur la ligne Hai Phong - Bach Long Vi (port de Hoa Dong), opérationnels depuis mars 2023, ont considérablement amélioré les conditions de vie des habitants. L'île bénéficie désormais d'un approvisionnement en eau potable suffisant pour ses habitants et les navires de pêche hauturiers. L'électricité est fournie en continu 24 heures sur 24, garantissant un approvisionnement stable pour les 10 à 15 prochaines années.

Selon Bùi Trung Tiên, en 2024, la situation socio-économique de l'île est restée stable, avec des indicateurs atteignant les objectifs fixés. La valeur totale de la production économique est estimée à 467,19 milliards de dôngs, soit une augmentation de 8,97% par rapport à l'année précédente. L'administration publique, la défense, la sécurité sociale et la protection de la souveraineté maritime et insulaire ont été renforcées. La sécurité politique et l'ordre social local sont maintenus.

Un rappel du patriotisme

Chaque visite à Bach Long Vi suscite un profond sentiment de patriotisme. Pour Nguyên Anh Tu, président de l'Association des journalistes de Hai Phong, le drapeau rouge frappé de l'étoile dorée flottant fièrement sur l'île est un puissant symbole de la souveraineté nationale et de l'unité du peuple vietnamien.

L'engagement des jeunes volontaires sur l'île est une source d'inspiration pour Bùi Trung Tiên. Leur contribution améliore non seulement les conditions de vie, mais aussi renforce la défense de la souveraineté maritime.

Photo : CTV/CVN

Pour Nguyên Bich Hop, cheffe de l'équipe de volontaires de Hai Phong, voir les navires arborer fièrement le drapeau vietnamien en mer est une image émouvante et symbolique du courage des pêcheurs.

"Chaque jour, les pêcheurs naviguent en haute mer, affrontant difficultés et dangers, pour protéger et préserver les précieuses ressources marines et insulaires de leur patrie. Ils sont des sentinelles silencieuses, contribuant à la protection et au développement du pays dans cette nouvelle ère", a-t-elle déclaré.

Lors d'une séance de travail avec les autorités locales, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l'île de Bach Long Vi joue un rôle stratégique en tant que porte d'entrée d'importantes routes maritimes internationales, servant de centre logistique et de transit pour les activités militaires en mer, et constituant un avant-poste pour le contrôle de la sécurité maritime. La zone maritime de Bach Long Vi est l'une des huit principales zones de pêche du golfe du Tonkin, avec un écosystème marin riche et diversifié.

Le secrétaire général a suggéré que, compte tenu du potentiel, de la position et des avantages stratégiques de l'île, la ville de Hai Phong et le district de Bach Long Vi doivent élaborer des plans et des stratégies spécifiques pour transformer l'île en une forteresse protégeant la mer et l'espace aérien du Vietnam dans le golfe du Tonkin, tout en développant un centre de services logistiques pour la pêche, l’aquaculture et le tourisme, conformément à la résolution 45-NQ/TW du Politburo sur la construction et le développement de Hai Phong à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Photo : VNA/CVN

L'esprit de cette résolution a été pleinement intégré par le Comité du Parti, le gouvernement, l'armée et le peuple du district de Bach Long Vi, qui la mettront en œuvre à travers des actions concrètes en 2025 et au-delà.

En conséquence, Bach Long Vi s'efforce d'appliquer le programme national de modernisation rurale, d’accélérer la transition numérique, de renforcer la protection des ressources marines et de l'environnement, et de valoriser les atouts culturels et identitaires de l'île. Parallèlement, une réforme administrative axée sur la transparence et l'adaptation aux conditions locales sera encouragée pour garantir un développement durable du district insulaire.

VNA/CVN