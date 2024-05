L'entreprise de Bac Ninh exporte le premier lot de médicaments vétérinaires en Indonésie

La Compagnie par actions Visakan pour l'investissement et le développement de la biotechnologie (Visakan) a organisé jeudi 2 mai une cérémonie dans la province septentrionale de Bac Ninh pour marquer sa première expédition de médicaments vétérinaires d'une valeur de plus de 200.000 USD vers l'Indonésie, marché halal.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie organisée au pôle industriel multiprofessionnel de Dông Tho, la présidente du Comité populaire provincial, Nguyên Huong Giang, a affirmé que la première expédition de médicaments vétérinaires vers le marché Halal était un événement important pour la province en particulier et pour l'agriculture vietnamienne en général, prouvant le développement de la production nationale de médicaments vétérinaires pour répondre aux normes internationales.

Le marché Halal est considéré comme l’un des marchés les plus exigeants au monde avec une série de normes strictes.

Le directeur général de Visakan, Trân Van Binh, a déclaré que les produits exportés, composés d'antibiotiques et d'antiseptiques, sont fabriqués dans des usines de Non Betalactam et Betalactam certifiées par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural avec les certifications WHO-GMP/GLP/GSP.

Lors de l'événement, Visakan, PT. Ekasapta Wijayatangguh d'Indonésie et De Heus Indonesia ont signé un protocole d'accord sur un programme de collaboration pour la production et la chaîne d'approvisionnement de médicaments vétérinaires et de désinfectants en Indonésie.

Aux termes de l'accord, Visakan fournira des produits vétérinaires de qualité, tandis que PT. Ekasapta Wijayatangguh gérera l'importation et la distribution, et De Heus Indonesia donnera la priorité à l'utilisation des produits fournis au sein de la chaîne d'approvisionnement collaborative.

Visakan, membre du groupe Hung Nhon, a fait circuler plus de 200 produits sur le marché intérieur. Elle a signé des contrats pour fournir 23 gammes de produits à 13 pays et territoires dans le monde.

VNA/CVN