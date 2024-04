Bac Giang développe les infrastructures de ses zones industrielles

Une réunion de travail visant à examiner l'avancement de plusieurs projets de construction et d'exploitation d'infrastructures de clusters industriels dans la province de Bac Giang (Nord) s'est récemment tenue sous la présidence du vice-président du Comité populaire provincial, Phan Thê Tuân.

Au cours de la réunion, les représentants des services, des branches, des localités et des investisseurs ont discuté des difficultés, des obstacles et des plans proposés pour la mise en œuvre des investissements dans la construction d'infrastructures des clusters industriels.

Le représentant de la société ASIC (propriétaire du complexe industriel Doan Bai, district de Hiêp Hoa) a proposé d'ajuster la période de compensation pour le défrichement du site et de finaliser les documents d'attribution des terres en avril afin d'attirer rapidement les investissements.

La Compagnie par actions de confection Bac Giang (investisseur du complexe industriel de Tân Soi, district de Yên Thê et du complexe industriel de Nghia Hoa, district de Lang Giang) a déclaré que pour le complexe industriel de Nghia Hoa, l'investisseur a actuellement achevé les formalités de construction et d'aménagement de l'espace ; il prépare les documents pour la conversion des terres rizicoles et l'évaluation des dessins de construction.

La politique d'investissement pour le complexe industriel de Tân Soi a été approuvée. La planification détaillée à l’échelle 1/500 de la construction est en cours de préparation. L'investisseur a exprimé le souhait que le Service de la construction accélère l'évaluation de ce projet.

Un représentant du Service de la planification et de l'investissement a indiqué que son agence était prête à guider les investisseurs dans l'accomplissement des formalités administratives nécessaires et avait publié des documents d'orientation pour les aider dans leurs démarches. Actuellement, il évalue les politiques d'investissement pour 6 grappes industrielles.

Le Service a également demandé aux comités populaires des districts, de la ville et du chef-lieu de vérifier soigneusement la planification du district en préparant des dossiers de création de zones industrielles.

En ce qui concerne l'orientation du développement et de l’investissement, il est nécessaire de limiter les projets à haut risque de pollution environnementale et de consommation excessive de fonds fonciers et de main-d'œuvre.

Afin d'accélérer les progrès de la construction des infrastructures, le vice-président du Comité populaire provincial, Phan Thê Tuân, a demandé au Service de l'industrie et du commerce, en collaboration avec les parties concernées, d'éliminer les obstacles et de s'efforcer de respecter les délais. Il a également exhorté les investisseurs à finaliser les formalités administratives, à accélérer la construction des infrastructures et à décaisser les investissements selon le calendrier fixé.

Le vice-président du Comité populaire provincial a chargé le Service des transports de résoudre les difficultés des investisseurs concernant la liaison des routes des zones industrielles avec la route nationale.

