Avertissement à l'encontre deux anciens vice-ministres du Travail, des Invalides et des Affaires sociales

La Commission centrale de contrôle du Parti a tenu, le 16 décembre à Hanoï, sa 70 e session sous la présidence de son chef, Trân Sy Thanh, pour examiner des infractions commises par de responsables.

La commission a évalué les infractions concernant Lê Tân Dung, membre de la Permanence du Parti, actuel vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; Doan Mâu Diêp, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, ancien vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Ces deux responsables ont été mis en cause pour leurs agissements durant leur mandat en tant que membres du Comité chargé des affaires du Parti et vice-ministres du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

La commission a conclu que Lê Tân Dung et Doan Mâu Diêp avaient enfreint des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Ils ont également manqué à leur devoir d'exemplarité et violé les interdictions faites aux membres du Parti.

Ces violations ont entraîné de graves conséquences, portant atteinte au prestige de l'organisation du Parti et de l'unité concernée. En conséquence, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, la commission a décidé d'imposer une mesure disciplinaire sous forme d'avertissement à l'encontre de ces deux personnes.

Par ailleurs, la Commission a traité une dénonciation et une plainte disciplinaire, tout en statuant sur d'autres questions importantes.

