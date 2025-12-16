Le vice-ministre permanent des AE reçoit un haut responsable de la JICA

Le 16 décembre à Hanoï, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a reçu Yoneda Gen, directeur général du département Asie du Sud-Est et Pacifique de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à l'occasion de sa visite de travail au Vietnam les 15 et 16 décembre.

Photo : BNG/CVN

Lors de la réception, le diplomate vietnamien s'est félicité du bon développement global des relations bilatérales, deux ans après leur élévation au niveau de partenariat stratégique intégral. Il a apprécié les contributions pragmatiques de la JICA au développement socio-économique du Vietnam durant ces trois dernières décennies, illustrées par la mise en œuvre des projets d'aide publique au développement (APD) emblématiques tels que les ponts Bai Chay et Nhât Tân, la ligne de métro N°1 à Hô Chi Minh-Ville et l'hôpital Cho Rây.

Le vice-ministre permanent des AE, Nguyên Minh Vu, a plaidé pour une coordination accrue afin de garantir le respect des délais de démarrage des projets convenus par les hauts dirigeants. Il a également exhorté la JICA à promouvoir auprès du gouvernement japonais l'octroi de prêts APD de "nouvelle génération" pour la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques de grande envergure.

En réponse, Yoneda Gen a remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour sa coopération efficace dans le déploiement des projets japonais, soulignant l'importance accordée par la JICA aux relations avec le Vietnam.

Notant le désir croissant des entreprises japonaises d'étendre leurs investissements sur le marché vietnamien, il a réaffirmé l'engagement de la JICA à soutenir le développement du Vietnam.

Enfin, il a assuré d'une collaboration étroite avec les organes vietnamiens compétents pour accélérer les projets clés, notamment la construction de l'Université Vietnam - Japon, le projet de l'hôpital Cho Rây, ainsi que les initiatives de réponse au changement climatique et de développement rural dans les régions montagneuses du Nord.

VNA/CVN