Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre lao de l’Éducation et des Sports

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 16 décembre à Hanoï, le ministre lao de l’Éducation et des Sports, Thongsalith Mangnormek, en visite au Vietnam.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de la réception, Pham Minh Chinh a souligné que le secteur de l’éducation et de la formation avait un rôle clé pour promouvoir la cohésion stratégique entre les deux pays dans la nouvelle phase, qualifiée de "grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique".

Le Premier ministre a proposé au ministre lao de collaborer étroitement avec le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation afin de mettre en œuvre les accords de haut niveau à travers des programmes et des projets spécifiques.

Il a insisté sur plusieurs actions immédiates, notamment la construction de l’Université Laos - Vietnam et du Centre culturel du Vietnam au Laos, l’accueil d’élèves lao des zones frontalières dans des écoles vietnamiennes, ainsi que le renforcement de l’enseignement des langues vietnamienne et lao.

Le ministre Thongsalith Mangnormek a informé le dirigeant vietnamien des résultats de sa visite au Vietnam et de l’état d’avancement du projet de l’Université Laos - Vietnam, précisant que le Laos préparait le terrain conformément aux normes requises.

Le Laos a également mis en place un plan pilote visant à envoyer des élèves des zones frontalières dans des écoles vietnamiennes. Treize établissements d’enseignement au Laos dispensent actuellement des cours de vietnamien.

Le ministre lao a appelé au soutien du Vietnam pour la formation des ressources humaines, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies et des sports, afin de mettre en œuvre la stratégie de développement national du Laos à l’horizon 2035.

VNA/CVN