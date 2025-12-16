Le ministre vietnamien des AE reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi

Le 16 décembre à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a reçu Fukuda Tomikazu, gouverneur de la préfecture de Tochigi (Japon), en visite de travail au Vietnam du 15 au 17 décembre.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a salué ce déplacement qui intervient à un moment où le partenariat stratégique intégral entre les deux pays se développe de manière substantielle dans tous les domaines.

Remerciant l'administration de Tochigi pour son soutien constant et la présence de plus de 20 entreprises de la préfecture Tochigi investissant au Vietnam, le ministre Lê Hoài Trung a souligné que la coopération décentralisée constituait un canal efficace pour promouvoir les relations bilatérales. Il a invité Tochigi à mettre en œuvre les accords signés et à renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que les sciences et technologies, la transformation numérique, l'innovation et la formation des ressources humaines. Le ministre a également demandé à la partie japonaise de continuer à soutenir la communauté vietnamienne résidant dans la préfecture.

De son côté, le gouverneur Fukuda Tomikazu a apprécié le potentiel de développement et l'environnement d'investissement du Vietnam. Il a affirmé la volonté de Tochigi d'élargir la coopération avec le Vietnam, notamment avec la province de Phu Tho où il doit se rendre durant ce séjour.

Il a également informé des succès du 3e Festival vietnamien à Tochigi et s'est engagé à favoriser les conditions de vie des quelque 10.000 Vietnamiens travaillant dans sa localité, contribuant ainsi à l'essor de l'amitié nippo-vietnamienne.

