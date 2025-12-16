Le PM reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi

Le 16 décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Fukuda Tomikazu, gouverneur de la préfecture de Tochigi (Japon), à la tête d’une délégation de sa localité en visite de travail au Vietnam.

>> Le vice-président de l’AN, Trân Quang Phuong, reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit les gouverneurs de cinq préfectures japonaises

>> Activités du ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, au Japon

>> Le ministre vietnamien des AE reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa gratitude envers le Japon pour son soutien constant, notamment durant la pandémie de COVID-19. Il a rappelé que le Japon demeurait le premier partenaire du Vietnam en matière d'aide publique pour le développement (APD) et de coopération de main-d'œuvre, son troisième investisseur ainsi que son quatrième partenaire commercial.

Il a souligné que la science, la technologie, l'innovation et la formation des ressources humaines constituaient les nouveaux piliers de la coopération. Il a mis en exergue le dynamisme des échanges culturels et entre les deux peuples. Il a remercié le gouverneur Fukuda pour la promotion active des liens avec la province vietnamienne de Phu Tho et l’attention portée aux près de 9.000 Vietnamiens résidant à Tochigi.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a invité l'administration de Tochigi à encourager ses PME à investir au Vietnam et à renforcer la collaboration dans la formation de ressources humaines de haute qualité, assurant des bénéfices harmonieux pour les deux parties.

Effectuant sa quatrième visite au Vietnam, le gouverneur Fukuda Tomikazu a réaffirmant la volonté des entreprises de Tochigi d'étendre leurs activités au Vietnam, il a cité le succès du récent 3e festival du Vietnam à Tochigi comme preuve de l'attachement mutuel.

Il s'est engagé à approfondir la coopération décentralisée, notamment dans le tourisme et l'accueil de travailleurs, tout en continuant à favoriser l'intégration de la communauté vietnamienne, contribuant au développement de la coopération Japon - Vietnam.

VNA/CVN