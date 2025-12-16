Le ministre vietnamien des AE reçoit le ministre lao de l'Éducation et des Sports

Le 16 décembre à Hanoï, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a reçu le ministre lao de l'Éducation et des Sports, Thongsalith Mangnomek, à la tête d’une délégation de son ministère en visite officielle au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Saluant la délégation lao, le ministre Lê Hoài Trung s'est déclaré convaincu que cette visite approfondirait les relations spéciales bilatérales et constituerait un démarrage actif pour la coopération éducative pour la période 2026-2030.

Félicitant Thongsalith Mangnomek pour sa nomination en juin 2025, il a souligné que ce déplacement intervenait dans un contexte significatif, peu après la visite d'État réussie du secrétaire général Tô Lâm au Laos.

À cette occasion, les dirigeants ont convenu d'élever les relations au niveau d'"amitié grandiose, solidarité spéciale, coopération intégrale et attachement stratégique", l'éducation étant définie comme un pilier clé.

Lê Hoài Trung a apprécié la coopération étroite entre les deux ministères, soulignant l'importance de former des ressources humaines de qualité et de sensibiliser la jeunesse aux liens bilatéraux.

En réponse, le ministre lao a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et diplomatiques, exprimant sa confiance dans le succès du futur XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam au début de 2026.

Informant son hôte des résultats de son entretien avec le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, Thongsalith Mangnomek a affirmé sa volonté de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne.

L'accent sera mis sur la formation de ressources humaines de haute qualité et l'éducation des jeunes sur la tradition de solidarité spéciale, garantissant ainsi un développement substantiel et durable des relations Vietnam - Laos.

VNA/CVN