Les Îles Cook accordent une grande importance à leurs relations avec le Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande et aux Îles Cook, Phan Minh Giang, a récemment présenté ses lettres de créance à Sir Tom Marsters, représentant du roi Charles III aux Îles Cook. À cette occasion, ce dernier a affirmé que les Îles Cook attachent une grande importance au développement de leurs relations avec le Vietnam.

Sir Tom Marsters s’est félicité de l’établissement des relations diplomatiques entre les Îles Cook et le Vietnam en avril 2022, y voyant l’aboutissement d’une vision à long terme en faveur de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

Impressionné par les progrès remarquables du Vietnam ainsi que par son rôle et son influence croissants dans la région et sur la scène internationale, il a souligné la détermination des Îles Cook à renforcer et à approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à un développement durable et prospère.

De son côté, l’ambassadeur Phan Minh Giang a exprimé sa fierté d’assumer les fonctions d’ambassadeur du Vietnam aux Îles Cook et s’est engagé à œuvrer activement au renforcement de l’amitié et de la coopération bilatérales dans les domaines de compétence et d’intérêt communs. Il a également souligné l’importance de consolider la coordination et le soutien mutuel au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux.

Dans le cadre de sa visite aux Îles Cook, l’ambassadeur a rencontré des dirigeants et représentants du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, du ministère de l’Agriculture, du ministère des Ressources marines, de la Société du tourisme des Îles Cook, ainsi que de la Chambre de commerce des Îles Cook. Il s’est également entretenu avec plusieurs entreprises locales afin d’échanger sur les orientations et les mesures visant à exploiter pleinement le potentiel de coopération entre les deux parties.

Les Îles Cook constituent un archipel du Pacifique Sud comptant près de 26.000 habitants. Composé de 15 îles, il couvre une superficie terrestre d’environ 240 km² et une zone maritime d’environ 2,2 millions de kilomètres carrés. Le Vietnam et les Îles Cook ont officiellement établi des relations diplomatiques le 26 avril 2022.

