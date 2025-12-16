Assemblée nationale : un bilan 2025 marqué par un volume législatif record

Dans l’après-midi du 16 décembre, à la Maison de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présidé une réunion avec les organes et le Bureau de l’Assemblée nationale.

>> Le secrétaire général du Parti à l’écoute d’électeurs à Hung Yên

>> Réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur les préparatifs des élections

>> Plan de mise en œuvre des élections de la XVᵉ législature de l'Assemblée nationale

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution de directive, il a salué et hautement apprécié les résultats obtenus en 2025 par les organes de l’Assemblée nationale et son bureau, tout en félicitant l’ensemble des cadres, fonctionnaires, agents et travailleurs pour leurs efforts ayant permis d’accomplir les missions confiées.

Concernant les tâches et exigences prioritaires à venir, il a demandé aux organes concernés de finaliser dans les meilleurs délais les procédures et de soumettre à la signature pour promulgation les lois et résolutions récemment adoptées lors de la 10e session.

Les organes de l’Assemblée nationale et son bureau sont appelés à se concentrer sur la préparation de toutes les conditions nécessaires afin d’assurer le succès de l’élection des députés de la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le président de l’Assemblée nationale a également demandé de veiller à la réussite des activités commémorant le 80e anniversaire de l’Assemblée nationale du Vietnam, notamment la cérémonie de remise du Prix national de la presse sur l’Assemblée nationale et les Conseils populaires (Prix Diên Hông), quatrième édition, ainsi que la célébration du 80e anniversaire de la première élection générale élisant l’Assemblée nationale du Vietnam (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026).

Il a souligné la nécessité de renforcer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des lois et résolutions ; de promouvoir l’application des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle dans les activités parlementaires en vue de la construction d’une assemblée nationale numérique ; de préparer de manière globale les élections…

Photo : VNA/CVN

Informant que le Conseil électoral national a tenu sa quatrième réunion le 15 décembre, au cours de laquelle les tâches ont été clairement réparties entre ses membres et les sous-commissions, le président de l’Assemblée nationale a demandé aux vice-présidents de l’Assemblée nationale et aux chefs des sous-commissions de se mettre immédiatement au travail et de déployer avec détermination les missions qui leur ont été confiées.

Selon un rapport, en 2025, les organes de l’Assemblée nationale et son bureau ont accompli un volume de travail exceptionnel, contribuant à l’organisation réussie de nombreux événements politiques majeurs, dont le premier Congrès de l’organisation du Parti de l’Assemblée nationale et le Congrès d’émulation patriotique pour le mandat 2025-2030. Ils ont assuré plus de 600 activités des dirigeants de l’Assemblée nationale et organisé avec succès plusieurs sessions parlementaires et réunions importantes.

Le travail constitutionnel et législatif a marqué une avancée notable, avec l’examen et l’adoption d’un nombre record de lois (89) et de résolutions (24), permettant de concrétiser rapidement les orientations du Parti, de lever les obstacles institutionnels et de créer un cadre juridique solide pour une nouvelle phase de développement, notamment la réorganisation de l’administration locale.

Les activités de supervision, d’organisation des séances de question au gouvernement, de diplomatie parlementaire, de transformation numérique… ont été menées de manière proactive et efficace, contribuant à renforcer l’efficacité et la modernisation des activités parlementaires.

VNA/CVN