Le permanent du Secrétariat précise les tâches de 2026 du Comité central de pilotage 35

Le 16 décembre à Hanoï, le Comité central de pilotage 35 a organisé une conférence pour dresser le bilan de 2025 et définir les orientations pour 2026, sous la présidence de son chef Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat.

S’exprimant lors de l'événement, Trân Câm Tu a salué les résultats obtenus par les échelons du Comité en 2025 tout en soulignant que 2026 serait une année charnière marquée par le 14e Congrès national du Parti et les élections législatives. Face à une conjoncture mondiale complexe, il a exhorté le Comité à renouveler ses méthodes opérationnelles pour protéger fermement les fondements idéologiques du Parti et lutter contre les points de vue erronés et hostiles. Il a qualifié cette mission de lutte de classe sur le front idéologique et politique, nécessitant une vision à long terme et une application accrue de la transformation numérique.

Le dirigeant a demandé de suivre strictement les directives du Bureau Politique et du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, d'élaborer des plans de communication proactifs et de combattre résolument les arguments déformés visant à diviser le Parti. Il a également appelé les médias à insuffler le patriotisme et l'aspiration au dévouement, tout en insistant sur le renforcement de la recherche théorique et l'éducation aux traditions révolutionnaires pour consolider la confiance du peuple et l'union nationale dans la nouvelle ère de développement du pays.

