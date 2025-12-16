Le chef du Parti salue le rôle exemplaire des femmes de l’Armée dans l'édification nationale

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a rencontré, le 16 décembre à Hanoï, une délégation de représentantes exemplaires participant au VIIIᵉ Congrès des femmes de l’Armée (mandat 2025-2030).

S’exprimant lors de la rencontre, le chef du Parti a affirmé que les femmes de l’Armée avaient apporté des contributions importantes tout au long du processus de construction, de combat et de développement de l’Armée populaire du Vietnam. Au cours de la période 2021-2025, le travail en faveur des femmes et le mouvement des femmes au sein de l’armée ont connu un développement global et efficace, illustrant le courage, la détermination, l’esprit de dévouement et la générosité des femmes militaires.

Les femmes de l’Armée accomplissent non seulement avec excellence leurs missions politiques, mais jouent également un rôle essentiel dans la construction de familles heureuses, tout en participant activement aux actions humanitaires et aux mouvements d’émulation. Elles sont prêtes à s’engager dans des conditions difficiles et éprouvantes pour protéger et aider la population.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm a salué les contributions des collectifs et des femmes militaires exemplaires. Il a demandé aux différents échelons de continuer à accorder de l’attention et à créer des conditions favorables à la formation et au développement des femmes, ainsi qu’à identifier et à promouvoir les modèles exemplaires.

Il a souligné l’objectif de faire de chaque femme militaire un exemple à suivre et de chaque famille de femme militaire un modèle au sein de l’unité et de la communauté, contribuant ainsi à l’édification d’une armée forte et à la défense de la Patrie.

