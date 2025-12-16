Le Premier ministre appelle à bien préparer le lancement de 234 grands projets

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 16 décembre à Hanoï, une réunion de la permanence du gouvernement consacrée aux préparatifs de la cérémonie de mise en chantier et d’inauguration simultanée de 234 ouvrages d’envergure nationale, représentant un investissement total de plus de 3,4 millions de milliards de dôngs (environ 133,8 milliards de dollars). Cet événement s’inscrit dans la dynamique de célébration du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du ministère de la Construction, au 14 décembre 2025, 234 projets répartis dans 34 villes et provinces ont été validés comme éligibles. Ce portefeuille comprend le lancement des travaux de 148 ouvrages et l'inauguration ou l'ouverture technique de 86 autres. L'investissement mobilise des ressources diversifiées : 96 projets sont financés par des fonds publics (plus de 627.000 milliards de dôngs), tandis que 138 projets, totalisant plus de 2,79 millions de milliards de dôngs, relèvent d'autres sources de capitaux, impliquant ministères, conglomérats économiques et autorités locales.

La cérémonie officielle est prévue le matin du 19 décembre, date symbolique marquant le 79ᵉ anniversaire de la Journée de la Résistance nationale. L’événement se déroulera sous un format hybride, reliant le point central à Hanoï à 78 autres sites à travers le pays - 11 en présentiel et 67 en ligne, formant ainsi un réseau de 79 points de connexion, symbole de l’unité nationale.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de la réunion, le Premier ministre a chargé les vice-Premiers ministres d’assurer la supervision sectorielle et a demandé au ministère de la Construction, organe permanent de l’événement, de coordonner étroitement avec le Bureau du gouvernement, la Télévision vietnamienne, ainsi qu’avec les ministères et collectivités concernés. Il s’agit notamment de poursuivre la vérification de la liste des projets éligibles, des calendriers, des lieux et des modalités d’organisation, ainsi que de l’ensemble des préparatifs logistiques et techniques.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de respecter strictement les procédures réglementaires, de garantir la disponibilité des sites, des équipements et des conditions matérielles, tout en assurant la sécurité et la sûreté. Il a également exigé l’élaboration de scénarios détaillés et une organisation rigoureuse des cérémonies.

Enfin, il a souligné que, parallèlement aux grands projets d’infrastructure, une attention équivalente devait être accordée aux projets de bien- être social, notamment à la construction et à la rénovation de logements pour les populations touchées par les récentes catastrophes naturelles. Cette approche vise à réaffirmer la dimension humaine de l’événement ainsi que l’engagement constant du Parti et de l’État en faveur d’un développement rapide et durable, du bien-être social et du principe de ne laisser personne de côté, afin d’assurer une vie prospère et heureuse à l’ensemble de la population.

VNA/CVN