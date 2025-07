Aventure extraordinaire dans les entrailles de la grotte de Phong Nha

À la rencontre de la beauté originelle des profondeurs de la Terre

Contrairement au circuit traditionnel qui ne couvre que les 1.200 premiers mètres, cette expédition de 4.500 m est destinée aux amoureux de la nature et aux aventuriers désireux de contempler la beauté intemporelle de la création.

Le voyage dure environ 4 à 6 heures, guidé par des professionnels expérimentés et une équipe de sécurité.

Les visiteurs devront traverser des passages glissants, se faufiler dans des fissures étroites, patauger dans des rivières souterraines et escalader des parois rocheuses abruptes.

Un patrimoine de centaines de millions d’années

Plus on s’enfonce, plus l’immensité de la grotte est saisissante. La lumière des lampes frontales se reflète sur les stalactites et stalagmites étincelantes, les voûtes de la grotte s’élèvent comme d’anciennes cathédrales, et les formations rocheuses évoquent des dragons, des phénix ou des statues divines.

Le temps semble s’être arrêté ici : pas de réseau téléphonique, pas de bruit, juste le goutte-à-goutte de l’eau et l’écho de ses propres pas.

Près de la fin du circuit, les explorateurs pourront faire une pause sur une plage à l’intérieur de la grotte, au bord d’une rivière souterraine, pour admirer la pureté intacte de l’environnement sous une lumière tamisée. C’est également un lieu idéal pour immortaliser des moments uniques au cœur de la terre.

Le mystère de la grotte Bi Ky

Au cours de cette expédition, la grotte Bi Ky est un point d’intérêt majeur. Située à environ 1.200 m de l’entrée, elle est considérée comme la "salle principale" de la grotte de Phong Nha. Son vaste espace est orné d’un plafond s’élevant à des dizaines de mètres et de nombreuses stalactites géantes, rappelant des lustres imposants, évoquant un palais souterrain.

Les parois de la grotte Bi Ky portent des inscriptions gravées dans la roche, supposées être les traces des anciens Chams, vieilles de plusieurs centaines d’années, un héritage culturel rare au cœur de la grotte.

Les merveilles des grottes Cung Dinh et Tiên

Le circuit d’exploration de 4.500 m ne se limite pas à la grotte Bi Ky, mais se poursuit vers les grottes Cung Dinh et Tiên, deux chefs-d’œuvre naturels d’une beauté majestueuse et pleine de légendes.

La grotte Cung Dinh abrite de gigantesques blocs de stalactites et stalagmites, s’élevant comme des trônes, des piliers et des voûtes, sculptés par des millions d’années.

La grotte Tiên apparaît comme un havre de paix étincelant au cœur de la terre.

La lumière douce sur les cristaux de stalactites fait scintiller la grotte. De nombreux visiteurs la décrivent comme un "jardin féerique au milieu de la roche", avec des formations rocheuses délicates et gracieuses, semblables à des danseurs.

