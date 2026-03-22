Automatisation hospitalière : la révolution silencieuse des soins

De la borne d’accueil aux robots chirurgicaux, l’automatisation transforme en profondeur les hôpitaux. Au Vietnam comme ailleurs, l’intelligence artificielle et la robotique réduisent les délais, sécurisent les traitements et replacent le patient au centre du système de soins moderne.

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Photo : CTV/CVN

Les scènes de patients entassés devant les guichets d’hôpital, les longues attentes pour une consultation ou encore les dossiers médicaux égarés font progressivement partie du passé. Dans de nombreux établissements, l’automatisation s’impose comme un levier majeur pour moderniser l’organisation hospitalière et améliorer la qualité des soins.

L’automatisation hospitalière repose sur l’intégration de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), les logiciels de gestion intelligents ou encore les robots médicaux. Ces systèmes interviennent à toutes les étapes du parcours médical, depuis l’accueil des patients jusqu’au diagnostic, au traitement et à la logistique interne de l’hôpital.

Parcours médical numérique

Au Vietnam, cette transformation s’inscrit dans la dynamique de la transition numérique du secteur de la santé. De nombreux hôpitaux déploient désormais des solutions technologiques pour fluidifier les flux de patients, réduire la charge administrative et renforcer la précision des diagnostics.

Premier changement visible : l’accueil des patients. Dans plusieurs établissements, notamment à Hô Chi Minh-Ville, des bornes automatiques permettent désormais de scanner la carte d’assurance maladie afin d’obtenir immédiatement un numéro de consultation. Le patient est ensuite guidé étape par étape via un écran tactile qui indique la salle de consultation, les examens nécessaires ou le parcours administratif à suivre.

Ce dispositif constitue bien plus qu’un simple système de distribution de tickets. Il représente le premier maillon d’une chaîne numérique complète. Les informations personnelles et l’historique médical sont automatiquement enregistrés dans un dossier électronique sécurisé. Les risques de perte de documents ou d’erreurs de transcription sont ainsi fortement réduits, tandis que les médecins peuvent accéder instantanément à l’ensemble des données cliniques du patient.

Une fois dans la salle de consultation, la technologie poursuit son rôle d’assistance. Les dispositifs de mesure des signes vitaux, les échographes ou encore les systèmes d’imagerie médicale intègrent désormais des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’aider les médecins à repérer plus rapidement certaines anomalies.

Ces outils permettent notamment d’améliorer la détection précoce de nombreuses pathologies et d’augmenter la précision du diagnostic. L’objectif n’est pas de remplacer le médecin mais de renforcer sa capacité d’analyse grâce à des données plus complètes et plus rapides à exploiter.

Dans les pharmacies hospitalières, l’automatisation progresse également. Des robots sont chargés de préparer et de délivrer les médicaments, ce qui limite considérablement les risques d’erreur humaine. Parallèlement, les échantillons biologiques ou les médicaments peuvent être transportés automatiquement à travers l’hôpital grâce à des systèmes de tubes pneumatiques ou à des robots de transport.

À l’hôpital Bach Mai de Hanoï, par exemple, l’utilisation de robots pour transporter les échantillons d’analyse a permis de réduire d’environ 30% le temps de déplacement du personnel médical. Ce gain de temps se traduit directement par une meilleure efficacité dans l’organisation du travail et une plus grande disponibilité du personnel pour les patients.

L’automatisation ne se limite pas à la gestion hospitalière ou à la logistique. Elle s’étend également aux interventions médicales les plus complexes. L’Hôpital général Tâm Anh illustre cette évolution grâce à l’utilisation du robot Artis Pheno, un système robotisé doté d’un bras mécanique associé à une technologie avancée d’imagerie vasculaire.

Photo : CTV/CVN

Ce robot permet aux médecins de visualiser avec une grande précision le réseau vasculaire du patient et de guider les gestes médicaux lors d’interventions délicates. La technologie mesure notamment la longueur exacte des lésions à l’intérieur des vaisseaux sanguins, ce qui aide les chirurgiens à choisir la taille de stent la plus adaptée.

Technique endovasculaire assistée par robot

Les résultats obtenus sont particulièrement significatifs. Selon les médecins de l’établissement, l’application de la chirurgie dite “Hybrid”, combinant intervention chirurgicale et techniques endovasculaires assistées par robot, a permis de réduire le taux de complications et de mortalité dans certaines pathologies vasculaires complexes. Ce taux est passé d’environ 50 à 70% auparavant à près de 10% aujourd’hui.

Le cas de Trung Vu, un patient de 80 ans résidant à Hanoï, illustre concrètement l’impact de ces technologies. Hospitalisé pour une occlusion sévère des artères des membres inférieurs, il ne pouvait plus bouger sa jambe gauche et risquait une amputation des deux jambes.

Compte tenu de son âge avancé et de ses maladies associées, une opération classique présentait des risques extrêmement élevés. L’équipe dirigée par le Professeur associé et Docteur Nguyên Huu Uoc, chef du Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique de l’Hôpital Tâm Anh, a donc opté pour une intervention Hybrid assistée par le robot Artis Pheno.

Grâce à l’imagerie précise fournie par le robot, les médecins ont pu analyser l’ensemble du réseau artériel des membres inférieurs, mesurer les lésions et poser les stents nécessaires avec une précision millimétrique. Après l’intervention, la circulation sanguine dans la jambe gauche du patient a été rétablie et celui-ci a pu progressivement retrouver sa mobilité.

Au-delà des prouesses technologiques, l’automatisation transforme également la relation entre les soignants et les patients. En réduisant la charge administrative et les tâches répétitives, ces outils permettent aux médecins et aux infirmiers de consacrer davantage de temps à l’écoute, au diagnostic et au suivi médical.

Les familles peuvent également suivre l’évolution du traitement à distance grâce à des applications numériques. Pour les patients atteints de maladies chroniques comme le diabète, certains systèmes automatisés rappellent les horaires d’injection d’insuline ou alertent en cas d’erreur de dosage, contribuant ainsi à réduire les risques médicaux.

Toutefois, les spécialistes soulignent que la réussite de cette transformation ne dépend pas uniquement de l’achat d’équipements technologiques. Elle exige également la mise en place d’infrastructures numériques cohérentes, une formation adaptée du personnel et une vision stratégique plaçant le patient au cœur du système de santé.

Dan Thanh/CVN