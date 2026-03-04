Hô Chi Minh-Ville

Un gouvernement "sans papier" prend forme à Cân Gio

En tournant résolument le dos aux méthodes administratives traditionnelles et en supprimant les échelons intermédiaires au profit d’un processus intégralement numérisé, Hô Chi Minh-Ville déploie progressivement une véritable "feuille de route verte" pour la gestion des données publiques. De la réception des dossiers à leur traitement, puis à la restitution des résultats, toutes les étapes s’effectuent désormais dans un environnement électronique unifié.

Il ne s’agit pas seulement d’une avancée technologique, mais d’un choix politique affirmé : moderniser en profondeur le service public en faisant du bon fonctionnement du système et de la satisfaction des citoyens et des entreprises l’indicateur central d’une administration réellement tournée vers l’usager.

Des résultats concrets et mesurables

Après plus de six mois de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, les chiffres témoignent d’une dynamique positive. Rien que durant le premier mois de l’année, la ville a traité plus de 314.000 dossiers administratifs, avec un taux de traitement dans les délais - voire en avance - atteignant 97,9%. Plus de 90% des dossiers ont été déposés partiellement ou entièrement en ligne.

Ces résultats illustrent la synchronisation efficace du nouvel appareil administratif, réduisant significativement les délais et les déplacements inutiles.

À l’échelle communale, la tendance est tout aussi encourageante. À Bình Khánh, localité du district de Cân Gio, le Centre de services administratifs publics reçoit quotidiennement entre 50 et plus de 100 dossiers. Selon Nguyên Van Ngân, directeur adjoint du Centre, le taux de traitement dans les délais atteint 98,5%. Grâce à l’accompagnement actif des fonctionnaires, 100% des dossiers sont désormais déposés en ligne.

Hông Van Thiên, habitant de Cân Gio, partage son expérience : l’administration numérique est perçue comme plus rapide, plus économique et moins chronophage. Si quelques lenteurs techniques subsistent, elles sont rapidement résolues. Pour lui, l’enjeu réside désormais dans le renforcement des compétences numériques des citoyens afin d’optimiser pleinement le système.

Un guichet unique au cœur de la réforme

Une étape décisive de cette transformation a été franchie le 27 décembre 2025 avec l’inauguration du Centre de services administratifs publics de Hô Chi Minh-Ville. Conçu comme un véritable "guichet unique", ce centre centralise l’ensemble des procédures relevant des différents services et départements municipaux.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a souligné la portée stratégique de cette initiative : il ne s’agit pas simplement d’un changement de lieu de réception des dossiers, mais d’une refonte complète de la conception de la gouvernance. L’administration ne contraint plus les citoyens à se déplacer de service en service; elle regroupe et traite les demandes en un point unique, dans un environnement entièrement numérisé.

Le Centre dispose aujourd’hui de 67 guichets modernes, répartis entre le siège principal et les antennes régionales situées dans les anciennes provinces de Bình Duong et de Bà Rịa-Vung Tàu. Les dossiers sont numérisés dès leur réception, puis transmis électroniquement aux autorités compétentes. Grâce à un système informatique synchronisé, 100% des procédures sont proposées en ligne. Lors des phases d’expérimentation, la réception d’un dossier ne nécessitait en moyenne que cinq à dix minutes.

La principale avancée réside dans la suppression quasi totale du papier, ce qui améliore immédiatement l’expérience des usagers. Mme Dào Thi Ngoc Liên, du cabinet d’avocats HNF, salue le professionnalisme des services consultés et la clarté des procédures, qui ont permis à son entreprise de gagner un temps précieux.

Même constat du côté des particuliers. M. Nguyên Van Công, résident de Bình Khánh, souligne la modernisation des espaces d’accueil : salles climatisées, sièges prioritaires, services d’assistance numérique. Quinze minutes lui ont suffi pour authentifier sa carte d’identité électronique, avec un accompagnement attentif des agents.

Vers une gouvernance intelligente et inclusive

La dynamique de numérisation s’étend également aux zones les plus isolées. Dans la commune insulaire de Thanh An, longtemps pénalisée par l’isolement fluvial, l’accès direct aux services publics locaux marque un tournant majeur. Les habitants n’ont plus à traverser rivières et canaux pour accomplir leurs démarches.

Pour soutenir cette transition, les autorités locales ont déployé la 5G, installé des distributeurs automatiques afin de promouvoir les paiements sans espèces et créé des «groupes numériques de quartier» chargés d’accompagner les habitants dans l’utilisation des services en ligne. Malgré l’augmentation de la charge de travail, les fonctionnaires ont intégré l’intelligence artificielle et les technologies de l’information pour améliorer la qualité du service.

À Bình Khánh, les effets économiques sont également notables. En 2025, les recettes budgétaires ont dépassé de 25,2 fois les objectifs fixés. La simplification administrative a contribué à accélérer des projets d’envergure tels que le pont de Cân Gio, le métro urbain ou encore l’autoroute Bên Luc - Long Thành, renforçant l’attractivité locale.

Défis à relever

Malgré ces avancées, des obstacles subsistent. Dans les zones côtières, où la population est majoritairement composée d’agriculteurs et de pêcheurs, l’accès aux technologies numériques demeure limité. Les autorités ont donc constitué des équipes mobiles pour accompagner les habitants pas à pas, notamment dans l’utilisation de l’application VNeID et le dépôt de dossiers en ligne.

Par ailleurs, certaines infrastructures techniques restent intermittentes et des erreurs de numérisation doivent encore être corrigées. Les responsables locaux appellent à une résolution rapide de ces difficultés afin d’assurer une circulation des données véritablement fluide.

Une volonté politique affirmée

La construction d’un gouvernement «sans papier» à Hô Chi Minh-Ville dépasse la simple modernisation technologique. Elle incarne une volonté politique claire de transformer les méthodes de travail, de renforcer la décentralisation et de doter les autorités locales d’outils juridiques et numériques efficaces.

En plaçant la satisfaction des citoyens et des entreprises au cœur de son action, la Ville poursuit son ambition : bâtir un modèle de gouvernance urbaine intelligente, transparente et véritablement au service de la population.

Texte et photos : Quang Châu/CVN