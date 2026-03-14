Résolution N°57

Chemins de fer : le Vietnam sur les rails de l'autonomie technologique

Face aux coûts élevés des équipements importés, les ingénieurs de Vietnam Railways développent leurs propres systèmes de signalisation. Cette quête de souveraineté technique prépare le réseau national aux futurs défis de la grande vitesse.

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Photo : VNA/CVN

Pour le secteur ferroviaire, le système de signalisation est une infrastructure vitale assurant sécurité et exploitation fluide. Cerveau et système nerveux du réseau, ce socle technologique détermine la capacité globale des transports.

Ces derniers temps, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways - VNR) a intégré diverses technologies d’information pour gérer les opérations existantes et vise l’autonomie technologique, prête à exploiter et transférer les connaissances pour les nouveaux projets de lignes à grande vitesse.

La Société par actions de la signalisation et de l’information ferroviaires de Hanoï (Hanoi Railway Signal and Information) gère 600 km de lignes traversant six provinces et villes du Nord. Selon son directeur, Bùi Tiên Sy, les systèmes sont hétérogènes : sur une même ligne, plusieurs technologies sont utilisées de manière fragmentaire, les mises à niveau étant financées par diverses sources.

L'intelligence artificielle au service des rails

Par exemple, la ligne Nord - Sud entre la gare Hanoï et celle de Dông Giao (Ninh Binh) utilise le système d’enclenchement électronique SSI du consortium français Alstom, tandis que d’autres segments recourent au relais 6502 d’origine chinoise.

De nombreux équipements obsolètes ne sont plus produits, compliquant la maintenance. Lors des commandes, des gestionnaires subissent la pression des prix des partenaires étrangers, ce qui fait grimper les coûts de mise à niveau jusqu’à plusieurs centaines de milliards de dôngs.

Face à cette réalité, les ingénieurs de la VNR ont conçu et installé progressivement des systèmes synchronisés aux caractéristiques équivalentes aux technologies étrangères. Cette démarche réduit la dépendance extérieure, optimise le personnel en gare et augmente l’efficacité opérationnelle.

“Nos ingénieurs maîtrisent parfaitement la technologie de conception de l’enclenchement à relais 6502, ainsi que son intégration aux équipements électroniques modernes de sociétés telles qu’Alstom. Déployée dans 18 gares, elle permet à l’État d’économiser des centaines de milliards de dôngs et de garantir une sécurité absolue”, a affirmé Bùi Tiên Sy.

Photo : VNA/CVN

D’après Trân Hai Anh, directeur de la Société d’information et de signalisation ferroviaires de Vinh, cette entreprise gère près de 400 km de voies entre Thanh Hoa et Vinh (province de Hà Tinh), incluant 750 passages à niveau. La compagnie a équipé 150 d’entre eux de systèmes d’avertissement automatique et de fibres optiques transmettant des images en direct à un centre de surveillance 24h/24. Ce dispositif détecte les éventuels incidents avant l’arrivée des trains.

“Pour le démontrer, au point kilométrique 311+400, nous avons placé une voiture sur un passage à niveau automatique. Le système a activé une alarme et envoyé un signal à un train situé à 1,5 km. Le conducteur a pu freiner en toute sécurité, évitant la collision”, a expliqué Trân Hai Anh.

Prévenir l'accident en temps réel

La VNR est chargée de la maintenance et de l’exploitation du futur projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et de la construction d’un complexe industriel ferroviaire.

“En tant qu’entreprise publique forte d’un écosystème technique complet, la VNR est prête à prendre en charge la gestion et le transfert de technologies pour les nouveaux projets. Elle a opéré une transformation majeure, passant d’une dépendance aux équipements étrangers à l’acquisition d’une autonomie dans les technologies clés”, a déclaré son président Dang Sy Manh.

D’ici 2030, la VNR ambitionne de maîtriser la maintenance de la ligne à grande vitesse en prenant en charge 80 à 90% des composants électriques. À l’horizon 2045, le secteur passera du statut de consommateur à celui de proposition de solutions de haute technologie.

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur général adjoint de VNR, Nguyên Quôc Vuong, la maîtrise technologique réduit considérablement les coûts de maintenance. Cette proactivité jette les bases des applications sur les nouvelles lignes de métro et de chemin de fer pouvant atteindre 200 km/h.

Les recherches récentes montrent que ces progrès contribuent à la formation d’une base scientifique moderne, localisant les produits pour se rapprocher des standards mondiaux.

Conformément aux décisions gouvernementales, elle met en œuvre des plans de formation jusqu’en 2035. Elle coopère avec des partenaires étrangers, formant notamment 300 experts dans le cadre d’accords avec la République de Corée et organisant des sessions techniques en Chine.

“Actuellement, Vietnam Railways dispose de 1.700 agents de signalisation. Pour le projet Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, 4.600 personnes seront nécessaires d’ici 2030. Notre équipe est prête à accéder aux technologies les plus modernes pour assumer la gestion des projets nationaux”, a affirmé Nguyên Quôc Vuong.

Thúy Hà/CVN