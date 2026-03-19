Hô Chi Minh-Ville accélère le perfectionnement du modèle d’e-juridiction

Le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour développer son modèle d’e-juridiction, considérant la transformation numérique comme une solution essentielle pour améliorer la performance judiciaire et les services offerts aux citoyens et aux entreprises, tout en faisant face à l’accroissement des affaires et à la complexité croissante des litiges.

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Photo : VNA/CVN

Quach Huu Thai, vice-président du Tribunal populaire municipal, a déclaré que la transformation numérique était passée d’une initiative facultative à une «nécessité absolue ». L’adoption des technologies de l’information a permis de fluidifier les procédures, les systèmes de gestion électronique assurant un suivi en temps réel de l’avancement des dossiers et permettant de détecter et de traiter plus rapidement les retards. La numérisation des dossiers et documents judiciaires a permis de réduire les délais de traitement et d’améliorer la productivité des juges et du personnel des tribunaux.

La numérisation a également renforcé la transparence du fonctionnement de la justice. Les citoyens et les justiciables peuvent désormais consulter les informations relatives aux affaires et suivre leur avancement via des plateformes en ligne, ce qui réduit la nécessité de se rendre physiquement au tribunal, génère des économies de temps et d’argent et renforce le contrôle public des activités judiciaires.

Conformément à la stratégie globale du Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, les unités affiliées ont activement mis en place des solutions numériques adaptées à leurs réalités opérationnelles. Le Tribunal populaire de la région 1 fait figure de pionnier en ayant établi et exploité un modèle d’e-juridiction relativement synchronisé. Son système de gestion interne numérique couvre l’ensemble du flux de travail, de la réception des requêtes à l’attribution des affaires, en passant par le jugement et la publication des décisions, contribuant ainsi à rationaliser les procédures administratives et à accélérer le règlement des affaires.

Le Tribunal populaire de la région 1 s’est associé à la Global Technology and Telecommunications Corporation (GTEL) et à Trustsol Tech JSC pour développer des solutions technologiques soutenant la réforme judiciaire. Une initiative clé est la création d’un système en ligne permettant aux citoyens et aux entreprises de déposer des requêtes par voie numérique, avec authentification, classification et transfert automatisés des dossiers aux juridictions compétentes.

Nguyên Quang Huynh, président du Tribunal populaire de la région 1, a déclaré que les plateformes numériques simplifient les procédures judiciaires, réduisent les temps de déplacement et améliorent la précision et la transparence du traitement des dossiers.

Dang Ngoc Tin, directeur général adjoint de GTEL, a souligné que la plateforme de numérisation du tribunal constitue un socle important pour des applications plus avancées, notamment en matière de cybersécurité et de protection des données.

Trân Nguyên Huân, président de Trustsol Tech, a ajouté que l’écosystème d’e-juridiction devrait améliorer l’efficacité du règlement des litiges, en particulier dans les affaires de crédit et bancaires, contribuant ainsi à un environnement commercial plus stable.

Les premiers résultats de la mise en œuvre montrent que la transformation numérique apporte des avantages concrets aux citoyens comme aux institutions judiciaires.

Nguyên Van T., habitant du quartier de Binh Tho et ancienne partie à une affaire civile, a expliqué que les procédures judiciaires nécessitaient auparavant de multiples déplacements, engendrant des coûts et des délais importants. Grâce à la possibilité d’effectuer certaines démarches en ligne et à l’accès à l’information par voie numérique, le processus est devenu beaucoup plus simple.

Lê Thi H., du quartier de Câu Ông Lanh, a partagé une expérience similaire, soulignant que la réception électronique des notifications et des documents permet un gain de temps et facilite leur stockage et leur consultation. Elle a exprimé l’espoir que les services judiciaires en ligne continuent de se développer afin d’améliorer l’accès du public à la justice.

Le vice-président du Tribunal populaire municipal Quach Huu Thai a reconnu que des défis persistent, notamment une infrastructure technologique inégale, une intégration logicielle limitée et une pénurie de personnel informatique. Ces problèmes sont progressivement résolus grâce à des mises à niveau du système, à des formations renforcées et à une meilleure sensibilisation des agents judiciaires.

Dans les prochains mois, le système judiciaire de la ville continuera de développer des plateformes numériques interconnectées à tous les niveaux, d’accélérer la numérisation des dossiers, d’étendre les services publics en ligne, d’appliquer progressivement l’intelligence artificielle à la gestion et au traitement des dossiers, et de renforcer la cybersécurité, la sécurité de l’information et la protection des données personnelles dans l’ensemble du système.

VNA/CVN