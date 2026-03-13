L’Hôpital FV inaugure officiellement le Centre de chirurgie robotique da Vinci

Dans l’après-midi du 12 mars, l’Hôpital FV a officiellement inauguré le Centre de chirurgie robotique FV da Vinci, un système de robot chirurgical moderne considéré comme une véritable "révolution en chirurgie".

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La création du Centre de chirurgie robotique FV da Vinci vise à garantir que le système robotique soit exploité selon un processus professionnel unifié, sûr et efficace, tout en constituant une base solide pour le développement structuré et durable de la chirurgie robotique.

Le docteur Jean-Marcel Guillon, directeur général de l’Hôpital FV, a déclaré que les "bras robotiques" peuvent pivoter jusqu’à 540 degrés, dépassant largement les limites de mouvement de la main humaine, ce qui permet aux chirurgiens d’atteindre de nombreuses zones difficiles d’accès dans le corps du patient. Ce système rend également les gestes chirurgicaux plus stables en éliminant les tremblements de la main. Il a toutefois souligné que le robot joue uniquement un rôle d’assistance : il aide les médecins à réaliser des interventions avec plus de précision et de finesse, mais ne remplace pas le chirurgien.

Par ailleurs, grâce à un système d’imagerie 3D haute résolution permettant d’agrandir les structures anatomiques plusieurs fois par rapport à l’endoscopie classique, le robot da Vinci Xi surgical system apporte de nombreux bénéfices aux patients. L’incision est très petite, d’environ 8 mm, encore plus réduite que celle de l’endoscopie, ce qui contribue à diminuer la douleur postopératoire, à limiter les pertes sanguines et les complications, et à raccourcir le temps de récupération. Dans certains cas peu complexes, les patients peuvent même sortir de l’Hôpital après environ 24 heures.

La durée de l’intervention peut être comparable à celle d’une chirurgie laparoscopique, mais la qualité des gestes chirurgicaux est plus précise et plus stable.

Le docteur Dang Dinh Minh Thanh, spécialiste de niveau II et directeur du Centre de chirurgie robotique FV da Vinci, a expliqué qu’un avantage du robot réside dans ses instruments capables de pivoter dans plusieurs directions, de manière proche du poignet humain. À l’inverse, les instruments d’endoscopie classiques se déplacent principalement selon un axe droit, ce qui rend plus difficile l’accès à certaines zones cachées ou à des espaces étroits.

Par exemple, lorsqu’une tumeur se situe dans un angle difficile d’accès, les instruments laparoscopiques peuvent avoir du mal à y parvenir, tandis que les instruments robotisés peuvent se plier pour effectuer des gestes précis à cet endroit. Ainsi, dans des espaces étroits comme la cage thoracique, les poumons, les bronches ou d’autres zones profondes, la chirurgie robotique présente de nombreux avantages par rapport à l’endoscopie conventionnelle.

Au Centre de chirurgie robotique FV da Vinci, cette technologie est actuellement appliquée dans plusieurs spécialités médicales, notamment la chirurgie thoracique, la chirurgie digestive et hépato-biliaire-pancréatique, l’urologie et la gynécologie.

Le docteur Jean-Marcel Guillon a également souligné qu’un système moderne de chirurgie robotique ne se limite pas à un équipement de haute technologie. Il nécessite un écosystème professionnel complet et synchronisé, comprenant la formation des médecins, des procédures d’exploitation standardisées ainsi que des blocs opératoires répondant aux normes internationales. Le Centre de chirurgie robotique FV da Vinci a été conçu précisément dans cet objectif.

Texte et photos : Minh Thu/CVN