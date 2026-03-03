Le secteur de la santé accélère sa transformation numérique

Le système national d’examens et de traitements médicaux se concentrera sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité afin de réduire la surpopulation dans les hôpitaux tertiaires et de renforcer le rôle des soins de santé primaires, a déclaré la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, lors d’une conférence à Hô Chi Minh-Ville, lundi 2 mars.

L’année dernière, le système de santé national a répondu aux besoins de soins d’environ 200 millions de personnes, dont près de 180 millions bénéficiaient d’une assurance maladie, a-t-elle précisé.

Le ministère de la Santé a considérablement réduit le nombre de procédures administratives liées aux examens et aux traitements médicaux, passant de 106 à seulement 19, soit une réduction de plus de 80%.

Environ 30 millions de personnes disposent désormais d’un dossier médical électronique et plus de 1.200 hôpitaux publics et privés à travers le pays ont mis en place ce système, a ajouté Dào Hông Lan.

Cette année, le secteur de la santé poursuivra l’amélioration du cadre juridique régissant les examens et les traitements médicaux.

Le ministère de la Santé s’attache à institutionnaliser les grandes résolutions, notamment celle adoptée lors du XIVe Congrès national du Parti et la résolution n° 72 du Politburo sur les sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population.

De nombreux projets stratégiques

Par ailleurs, de nombreux projets stratégiques sont mis en œuvre, tels que le projet de soins préhospitaliers d’urgence, le projet de développement du tourisme médical et la Stratégie nationale de protection, de soin et l’amélioration de la santé de la population à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

"L’accent est mis sur le service à la population, en plaçant le patient au cœur de toutes les activités. Cette orientation est considérée comme la voie à suivre en matière d’examens et de traitements médicaux en 2026 et pour les années à venir", a-t-elle déclaré.

Le Dr. Hà Anh Duc, directeur général de l’Administration des services médicaux du ministère, a indiqué que l’entrée du pays dans une nouvelle phase de développement, avec pour objectif une forte croissance en 2026, exercerait une pression considérable sur le système de santé.

Le PIB du pays en 2025 était estimé à 514 milliards de dollars américains, dont environ 27 milliards de dollars américains consacrés aux soins de santé, soit 5,2%.

Si le ratio actuel des dépenses de santé est maintenu et que le PIB augmente de 10% en 2026, le budget de la santé devra être augmenté d’environ 3 milliards de dollars américains, selon Hà Anh Duc.

En 2026, dans une perspective axée sur le patient, la qualité et l’efficacité, le système d’examens et de traitements médicaux continuera de renforcer la protection des droits et intérêts légitimes des patients.

Promouvoir la transformation numérique

Par ailleurs, les établissements de santé accéléreront la transformation numérique des examens et traitements médicaux.

Les principales tâches comprennent la finalisation de la base de données pour le secteur des examens et traitements médicaux, le développement des dossiers médicaux électroniques sur le VNeID, l’amélioration de l’efficacité de la gestion hospitalière et du contrôle de la qualité, le développement de techniques médicales avancées et l’expansion de la télémédecine.

Lors de la conférence, le "Portail de garantie de paiement des frais hospitaliers" a été lancé. Ce portail apporte des avantages concrets pour les examens et les traitements médicaux et contribue à la stratégie nationale de transformation numérique.

La mise en œuvre de ce portail automatise le processus d’enregistrement et de règlement, réduisant ainsi considérablement la charge de travail des caissiers, des comptables et des services financiers des hôpitaux et permettant aux patients de gagner du temps lors de leurs examens et traitements.

