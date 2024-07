Forum de coopération Vietnam - République de Corée à Hô Chi Minh-Ville

Selon Shin Choong-il, consul général de République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, son pays et le Vietnam ont enregistré d'importants progrès dans la coopération économique, notamment dans des domaines d'avenir tels que les énergies respectueuses de l'environnement, la transformation numérique, l'économie verte, la biologie...

En outre, le commerce et l'investissement sont des piliers dans les relations entre les deux pays. En effet, la République de Corée est le premier partenaire du Vietnam en matière d'investissement direct étranger (IDE), son 2e bailleur de fonds en termes d’aides publiques au développement (APD). Elle occupe en outre la 3e place en termes d’ échanges commerciaux bilatéraux avec le Vietnam.

Lors du forum, plusieurs spécialistes ont suggéré de promouvoir la coopération entre les deux pays dans la recherche et le développement (R&D) et la formation des ressources humaines. Ils ont proposé que les entreprises sud-coréennes investissent dans la R&D et la formation des ressources humaines pour les industries au Vietnam, ou coopèrent dans l’accueil et la formation de talents vietnamiens dans les universités sud-coréennes.

Dô Nhât Hoàng, directeur de l'Agence de l’investissement étranger (FIA) du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement (MPI), a apprécié la qualité des IDE sud-coréens qui sont accompagnés de technologies modernes et sont rapidement mis en œuvre. Il a également déclaré tenir en haute estime la responsabilité sociale, l’attention aux travailleurs et le respect de la loi par les projets sud-coréens.

Le directeur de la FIA a déclaré que le Vietnam privilégiait les projets axés sur les technologies avancées, les nouvelles technologies, les hautes technologies, les technologies propres avec une gestion moderne, une haute valeur ajoutée, un transfert de technologies et une connexion aux chaînes de production et d’approvisionnement mondiales.

Dans le cadre du forum, un protocole d’accord (MoU) sur les accords de coopération conclus entre des entreprises vietnamiennes et sud-coréennes a été signé.

