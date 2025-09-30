CNews bat son record d'audience et se défend de toute "velléité politique"

CNews, qui a battu en septembre son propre record d'audience selon les chiffres de Médiamétrie, confortant son statut de première chaîne d'info, n'a pas " de velléité politique ", a assuré lundi 29 septembre son patron, refusant que la chaîne soit qualifiée d'extrême droite.

Dans une interview publiée sur le site du Figaro, Serge Nedjar a dénoncé un "manque de mesure et de responsabilité de la part de la présidente de France Télévisions", qui avait qualifié CNews de "chaîne d'extrême droite".

"Dans le climat actuel, être qualifié d’extrême droite est terriblement dangereux", a déclaré M. Nedjar au quotidien, assurant que CNews, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, n'est "pas une chaîne d'extrême droite".

"Nous n'avons aucune velléité politique", a-t-il ajouté.

Dans une interview au quotidien Le Monde mi-septembre, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, avait déclaré : "Il faut admettre que CNews est un média d'opinion. Qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite !".

"La galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel public, réclame sa privatisation, et l'exprime avec violence", avait-elle ajouté.

Ces dernières semaines, le ton est monté entre ces deux blocs médiatiques dans le sillage de l'affaire Legrand-Cohen, deux journalistes du service public accusés de connivence avec le PS.

D'un côté, les premiers accusent l'audiovisuel public de partialité en faveur de la gauche. De l'autre, France Télévisions et Radio France contre-attaquent et en appellent à l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, ainsi qu'aux pouvoirs publics.

Les déclarations de Serge Nedjar sont concomitantes avec la publication des chiffres de Médiamétrie lundi 29 septembre. Avec 3,9% de part d'audience (PDA) en moyenne, CNews creuse l'écart avec BFMTV (2,9%), deuxième chaîne info, devant LCI (2,2%) et franceinfo (1,1%).

BFMTV touche pourtant plus de téléspectateurs (presque 48 millions par mois contre 40 pour CNews), mais sa concurrente bénéficie du fait que les gens la regardent plus longtemps.

Le précédent record de CNews avait été atteint en juin avec 3,6% de PDA. Septembre est le neuvième mois de suite où elle est en tête des chaînes info.

La chaîne a en outre enregistré un record sur une journée le 10 septembre, lors du mouvement "Bloquons tout", avec 6,3% de PDA.

"Depuis la rentrée, les audiences ont explosé", a réagi le dirigeant, estimant que "CNews est devenue une marque à laquelle les téléspectateurs adhèrent".

AFP/VNA/CVN