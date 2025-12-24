Hô Chi Minh-Ville

Moteur national d'une société apprenante et de l’apprentissage tout au long de la vie

Le 23 décembre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence de bilan à mi-parcours consacrée à cinq années de mise en œuvre du Projet "Construction d’une société apprenante pour la période 2021-2030", ainsi qu’au bilan de deux ans du Mouvement d’émulation "Tout le pays s’engage dans la construction d’une société apprenante et la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie pour la période 2023-2030" sur le territoire de la Ville.

Au cours de la période 2021-2025, Hô Chi Minh-Ville a enregistré de nombreux résultats remarquables, durables et s’est affirmée comme l’un des pôles de référence du pays dans les domaines de la promotion de l’apprentissage, de la valorisation des talents, de la construction d’une société apprenante et de l’apprentissage tout au long de la vie. Ces acquis ont contribué à élargir les opportunités d’apprentissage pour l’ensemble des citoyens, à élever le niveau de connaissances de la population, à développer les ressources humaines, à accélérer la transformation numérique et à édifier une métropole civilisée, moderne et solidaire.

Les efforts déployés pour renforcer les compétences et les qualifications des citoyens ont permis de dépasser plusieurs objectifs fixés : 85% de la population en âge de travailler disposent désormais de compétences informationnelles et technologiques de base; 81% possèdent des compétences essentielles de vie et sociales; 55% des habitants âgés de 15 ans et plus ont une qualification professionnelle ou technique; et 27% détiennent un diplôme universitaire ou de niveau supérieur.

Parallèlement, les universités, collèges, centres de formation continue et établissements d’enseignement professionnel ont diversifié et flexibilisé leurs modes de formation, en combinant enseignement en présentiel et à distance. De nombreux programmes de formation courte, de perfectionnement professionnel, d’informatique, de langues étrangères et de compétences transversales ont été intensifiés afin de répondre aux besoins croissants d’apprentissage et de montée en compétences des citoyens, dans un contexte marqué par l’économie de la connaissance et la transformation numérique.

Reconnaissance de l’UNESCO

La ville a également maintenu et valorisé l’efficacité de ses 295 centres d’apprentissage communautaire, qui proposent des cours adaptés aux travailleurs, aux personnes âgées, aux femmes au foyer, aux jeunes, entre autres publics. L’application des technologies de l’information et la transformation numérique dans l’éducation et la formation ont enregistré des avancées notables, jetant des bases solides pour le développement de l’éducation intelligente et d’une société apprenante numérique.

Le secteur éducatif municipal a mis en place un système de logiciels d’enseignement et d’apprentissage en ligne destiné aux centres d’apprentissage communautaire, permettant d’ancrer l’apprentissage dans l’environnement numérique et d’élargir les opportunités de formation tout au long de la vie pour tous. Progressivement, Hô Chi Minh-Ville a façonné un écosystème éducatif intelligent, intégrant bibliothèques numériques, laboratoires modernes, plateformes d’apprentissage en ligne et systèmes de gestion pédagogique.

Un jalon majeur a été franchi en 2024, lorsque Hô Chi Minh-Ville a été officiellement reconnue par l’UNESCO comme membre du Réseau mondial des villes apprenantes. Cette reconnaissance internationale salue les efforts constants de la Ville, confirme sa position, son prestige et son image dans la construction et la diffusion du modèle de «Ville apprenante», tout en constituant un puissant levier pour intensifier l’apprentissage tout au long de la vie et multiplier les modèles exemplaires d’apprentissage au sein des familles, des lignées, des communautés et des institutions.

Hô Chi Minh-Ville figure également parmi les collectivités locales de tête du pays en matière de généralisation de l’enseignement et d’éradication de l’analphabétisme. En 2024, la Ville a été reconnue conforme aux normes nationales de généralisation de l’enseignement primaire et du premier cycle du secondaire au niveau 3, ainsi qu’à l’éradication de l’analphabétisme au niveau 2 - les niveaux les plus élevés actuellement en vigueur. Elle maintient un taux de 100% de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de cinq ans ; le taux de scolarisation des enfants de 3 à 5 ans dépasse 92%, atteignant plus de 98% dans plusieurs localités, témoignant d’une dynamique vers une généralisation durable et inclusive.

Accélérer la transformation numérique

Malgré ces résultats encourageants, la construction de la société apprenante à Hô Chi Minh-Ville demeure confrontée à certaines limites. Dans plusieurs localités, la mobilisation des ressources sociales n’est pas encore suffisamment vigoureuse ; la perception de l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie reste limitée chez une partie de la population. La constitution de banques de ressources éducatives ouvertes et de systèmes de bibliothèques partagées requiert encore du temps, des ressources humaines et des financements conséquents, tandis que les moyens existants demeurent dispersés. De plus, l’activité de certains centres d’apprentissage communautaire ne répond pas pleinement à la diversité croissante des besoins d’apprentissage des citoyens.

Prenant la parole lors de la conférence, Mme Trân Thi Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, pour la période à venir, la construction de la société apprenante devait opérer une transition résolue : passer de la sensibilisation à l’action concrète, du mouvement ponctuel à la durabilité, d’une mise en œuvre fragmentée à une gouvernance unifiée, avec des contenus étroitement liés aux besoins réels d’apprentissage des citoyens et aux nouvelles orientations de développement de la ville.

Les services, secteurs et collectivités locales sont appelés à réexaminer et à parfaire leurs fonctions, missions et mécanismes de coordination, tout en consolidant les comités de pilotage à tous les niveaux, afin de garantir une direction et une gestion continues, sans interruption dans la mise en œuvre du Projet et du Mouvement d’émulation. Parallèlement, un accent particulier doit être mis sur la formation et le renforcement des capacités des cadres, notamment à l’échelon local, afin de répondre aux exigences du nouveau modèle de gestion.

L’un des axes prioritaires consiste à accélérer la transformation numérique au service de l’apprentissage tout au long de la vie. Les services, secteurs et collectivités locales doivent construire des systèmes de ressources pédagogiques numériques partagées, développer des plateformes d’apprentissage en ligne et des bibliothèques ouvertes, tout en donnant la priorité aux investissements dans les infrastructures de connectivité et la gouvernance des données. Le secteur éducatif est chargé d’élaborer des outils d’apprentissage numérique adaptés à chaque public.

Enfin, les collectivités locales sont encouragées à renforcer la mobilisation des ressources sociales pour développer des modèles d’apprentissage tout au long de la vie, en adéquation avec les besoins de formation, de reconversion professionnelle et les spécificités de la main-d’œuvre de chaque territoire. Le Front de la Patrie du Vietnam de la ville et les organisations sociopolitiques continueront à coordonner étroitement avec le secteur de l’éducation afin de diversifier les formes d’organisation des mouvements d’apprentissage, garantissant à chaque citoyen l’accès à l’éducation, en particulier les travailleurs migrants, les personnes vulnérables et les personnes âgées, contribuant ainsi à l’édification d’une société apprenante inclusive, équitable et moderne.

Texte et photos : Quang Châu/CVN