Un pays jeune, une ambition forte : le Vietnam vise haut pour 2045

Actuellement, la volonté du Parti communiste du Vietnam et le peuple s'unissent dans l'aspiration de faire entrer le pays dans une nouvelle ère et de devenir un pays à revenu élevé en 2045.

>> De la faim à la puissance économique : 80 ans de transformation vietnamienne

>> Le Vietnam dispose de bases solides pour atteindre son objectif de revenu élevé

>> Une nouvelle ère d’essor : l'œuvre de Renouveau du Vietnam s'accélère

La puissance de la population dorée

Photo : VNA/CVN

À présent, le Vietnam est un pays jeune. Plus de 24 millions d’habitants sont en âge scolaire, soit près d'un quart de la population, ce qui constitue un atout précieux. Avec plus de 65% de sa population en âge de travailler, le pays possède également une "fenêtre d'or" pour le développement pendant plus d'une décennie.

Mais une population dorée ne se traduit pas forcement en croissance. La question est : comment faire pour transformer ce potentiel en force motrice ? La responsabilité incombe aux politiques, à l'éducation et à un environnement commercial suffisamment ouvert pour que la jeune génération vietnamienne prenne confiance et s'ouvre au monde, créant une nouvelle productivité et une nouvelle valeur, au lieu de se contenter de fournir une main-d'œuvre bon marché.

Il y a seulement quarante ans, le Vietnam était l'un des pays les plus pauvres du monde. En 1986, son produit intérieur brut (PIB) par habitant était inférieur à 700 USD et son taux de pauvreté à 60%. Aujourd'hui, son PIB atteint près de 5.000 USD et le taux de pauvreté est tombé sous la barre des 1%.

Photo : VNA/CVN

Une classe moyenne se développe plus rapidement au Vietnam par rapport aux autres pays de la région : environ 13% de sa population avec une augmentation annuelle de 1,5 million de personnes. Il s'agit d'un nouveau moteur de consommation et du fondement d'une société plus moderne, mais cela représente également une pression pour un changement des politiques de gestion.

L'économie vietnamienne a maintenu un taux de croissance moyen de 6,4% pendant des décennies, un résultat remarquable. Le secteur de l'éducation est depuis longtemps une source de fierté du Vietnam. Dans les classements PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves), les élèves vietnamiens se classent à plusieurs reprises parmi les meilleurs au monde. Le taux de scolarisation au niveau primaire dépasse 98%, au secondaire 95% et au lycée 80%.

La résolution N° 71 du Politburo du Parti sur les percées dans le développement de l'éducation et de la formation fixe l'objectif de se doter d'un système éducatif national moderne, équitable et de qualité, figurant parmi les 20 premiers pays du monde d'ici 2045 en matière de qualité éducative. D'ici 2030, l'ensemble du pays aura achevé l'éducation préscolaire universelle pour les enfants de 3 à 5 ans et la scolarité obligatoire jusqu'au secondaire. Au moins 85% de la population dans ce groupe d'âge aura terminé ses études au lycée ou l’équivalent, ce qui lui permettra d'améliorer ses compétences technologiques, en intelligence artificielle et sa maîtrise de l'anglais.

Photo : VNA/CVN

En matière de santé, l'espérance de vie moyenne est passée de 70,5 ans (1993) à 74,5 ans (2023) ; le taux de mortalité infantile a fortement diminué ; 93% de la population bénéficiait d'une assurance maladie. Si en 1993, il n’y avait que 14% de la population qui avait accès à l'électricité, à présent, ce chiffre atteint près de 100% ; la proportion de populations rurales ayant accès à l'eau potable est passée de 17% à 51%.

Ces chiffres révèlent un message clair : le développement au Vietnam ne se limite pas à la croissance du PIB, mais vise aussi à améliorer la qualité de vie et à élargir les opportunités pour tous.

Devenir un pays à revenu élevé en 2045

Le Vietnam vise à devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045. Pour y parvenir, son PIB par habitant doit croître en moyenne de plus de 10% au cours des deux prochaines décennies. Il s'agit d'une feuille de route complète pour le développement : économie verte, développement inclusif, transformation numérique et réduction des émissions de carbone.

Les engagements internationaux illustrent clairement cette détermination : réduire les émissions de méthane de 30%, mettre fin à la déforestation d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Indice de développement humain (IDH) du Vietnam a atteint 0,766 en 2023, le maintenant dans la catégorie des pays à développement humain élevé, avec des points positifs pour la réduction des inégalités et les progrès en matière d'égalité des sexes.

Photo : VNA/CVN

Cependant, de nombreux défis restent à relever. Le vieillissement rapide de la population, la volatilité du commerce mondial, l'automatisation et le changement climatique sont autant de pressions actuelles. La croissance de la productivité du Vietnam n'a été que de 0,9% par an au cours de la dernière décennie, un taux inférieur à celui de la plupart des pays comparables. Les travailleurs vietnamiens restent principalement employés aux niveaux plus bas dans la chaîne de valeur. Pourquoi tant de "géants de la tech" choisissent-ils la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie plutôt que le Vietnam ? Pourquoi de nombreuses entreprises privées vietnamiennes, créées il y a 30 ans, ne parviennent-elles toujours pas à rivaliser, en termes d'échelle et de réputation internationale, avec des groupes technologiques chinois et sud-coréens ?

La raison ne réside pas seulement dans le capital ou la technologie, mais plus profondément dans les institutions - l'environnement juridique, les procédures, les politiques d'investissement et la capacité de mise en œuvre.

Le professeur Trân Van Tho (Université Waseda, Tokyo) a commenté : "Le Vietnam n'a jamais connu une période de croissance supérieure à 10% sur une décennie, ce qui a autrefois fait le miracle du Japon, de la République de Corée et de la Chine. Par conséquent, le Vietnam se situe toujours dans la tranche inférieure des revenus intermédiaires".

Photo : VNA/CVN

Le nouveau rapport de la Banque mondiale souligne également que l'objectif de 2045 est très ambitieux. Pour y parvenir, le Vietnam doit maintenir une croissance de la productivité de 1,8% par an et un taux d'investissement de 36% du PIB jusqu'en 2030. Si l'on ne compte que sur l'investissement, ce taux devrait atteindre 49% du PIB, un niveau irréaliste. Si le pays s'appuie uniquement sur la productivité, il devra dépasser largement les 2% actuels.

Dans le scénario actuel, la croissance potentielle n'est que de 5% par an, et le Vietnam aura du mal à atteindre le seuil des revenus élevés d'ici 2045.

Depuis de nombreuses années, le Vietnam a choisi la devise "stabilité pour le développement" et y est parvenu. Mais lorsque cette ancienne motivation s'épuise, il est temps d'adopter une nouvelle approche : "développement pour la stabilité". La stabilité ne peut pas être atteinte sans nouvelles motivations, sans croissance de la productivité et sans réforme institutionnelle.

Il s'agit d'un tournant dans la réflexion, qui exige des changements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'économie : réformer l'appareil administratif, améliorer l'efficacité des investissements publics, encourager l'innovation, promouvoir l'économie numérique, construire des infrastructures vertes et faire du secteur privé un moteur essentiel.

Photo : VNA/CVN

Au cours des quatre-vingts dernières années, le Vietnam a démontré la force de sa volonté nationale : en accédant à l'indépendance, à l’unification du pays, en mettant en œuvre avec succès le Dôi Moi (Renouveau) et en faisant passer le pays de la pauvreté à la catégorie des économies à revenu intermédiaire.

La récente célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale est non seulement un motif de fierté, mais aussi le point de départ d'une nouvelle ère où le Vietnam révolutionne ses institutions, libère ses ressources, exploite l'opportunité exceptionnelle de sa population en or, relève le défi du vieillissement de sa population et affirme sa position parmi les principaux pays développés d'Asie.

Tu Linh/CVN