Au Parc national de Bach Ma, un projet bien léché pour les ours

Photo : ĐBND/CVN

Le Centre de sauvetage des ours du Vietnam N°2, érigé dans ce sanctuaire naturel, joue un rôle crucial dans cette initiative.

Initié en 2022, le Centre de sauvetage des ours du Vietnam N°2 a bénéficié d’une subvention non remboursable de 10,5 millions de dollars de l’Organisation des animaux d’Asie. Il s’étend sur 12,5 ha dans la zone administrative du Parc national de Bach Ma, et a été spécialement conçu pour protéger les ours précédemment détenus par des particuliers.

Doté d’installations modernes adaptées aux besoins spécifiques des ours, le centre comprend 12 enclos spacieux, 12 zones de réhabilitation, ainsi que des infrastructures administratives et médicales de pointe. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour favoriser le rétablissement physique et le comportement naturel des ours.

Depuis son inauguration il y a plus d’un an, le centre a accueilli ses premiers pensionnaires: sept ours, chacun ayant une histoire poignante de sauvetage et de rétablissement.

Après leur arrivée, ces animaux sont progressivement introduits dans des environnements semi-sauvages où ils peuvent retrouver leurs instincts naturels, sous la supervision attentive d’une équipe dédiée de spécialistes et de vétérinaires.

"Lors de la première phase, deux enclos doubles avec quatre zones semi-sauvages ont été construits, permettant d’accueillir jusqu’à 120 ours. Une fois achevé, le centre pourra abriter jusqu’à 300 individus d’ici 2026", a fait savoir Nguyên Vu Linh, directeur du Parc national de Bach Ma.

"Ce projet revêt une importance cruciale non seulement pour la conservation de la biodiversité, mais aussi pour le développement du tourisme durable et de l’éducation environnementale", a-t-il indiqué.

Actuellement, le Vietnam compte deux centres de sauvetage des ours: le premier est situé dans le parc national de Tam Dao, dans la province de Vinh Phuc (Nord), et le second dans le Parc national de Bach Ma.

Ces deux centres jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l’objectif visant à mettre fin à l’élevage d’ours dans des conditions de captivité précaires d’ici la fin de 2026, tout en développant des programmes de recherche pour la réintroduction et la conservation des ours sauvages dans leur habitat naturel.

VOV/VNA/CVN