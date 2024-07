Le Festival international de cerfs-volants 2024 donne rendez-vous à Quang Nam

Photo : CTV/CVN

Dans le but de promouvoir et de préserver l’art de la fabrication et du vol du cerf-volant, l'événement touristique culturel et artistique annuel de stature internationale vise à attirer les visiteurs nationaux et étrangers dans la région du Centre, à Quang Nam en particulier.

Cette année, le Festival verra la participation des équipes venues de 10 pays et territoires, dont la Chine, Hong Kong (Chine), la République de Corée, le Japon, l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie, l’Australie... qui présenteront des performances artistiques accrocheuses avec une centaine de cerfs-volants différents, ainsi qu’un espace d’exposition.

Le point marquant sera le programme de vols de cerfs-volants LED dans les soirées des 26, 27 et 28 juillet. La soirée du 27 juillet sera notamment une grande fête de la musique avec la présence de jeunes chanteurs célèbres.

Le festival proposera également de nombreuses autres activités attractives telles que des cours de fabrication de cerfs-volants, une cuisine riche et diversifiée, des spectacles de magie, de danse du feu... ainsi qu’une série d’autres activités amusantes et de divertissement impressionnantes.

CPV/VNA/CVN