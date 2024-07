Explorer le Parc national de Cat Tiên

Ces derniers temps, le Parc national de Cat Tiên est devenu l'une des destinations les plus prisées du Vietnam, en tant que "Réserve mondiale de la biosphère" et "Maison des animaux" sur la prestigieuse Liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Photo : VNA/CVN

S'étendant sur plus de 71.000 ha dans les provinces de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), Dông Nai et Binh Phuoc (Sud), Cat Tiên est réputée pour sa riche biodiversité, abritant des espèces menacées comme l'éléphant d'Asie, le douc à pattes noires et le pangolin de Java.

Bâu Sâu, désigné deuxième site Ramsar du Vietnam en 2005, abrite plus de 600 spécimens de crocodiles d'eau douce rares.

Selon Ka Tuyên, guide touristique au Parc national de Cat Tiên, Bâu Sâu est reconnu comme l'un des sites Ramsar et héberge actuellement plus de 600 crocodiles : des crocodiles siamois (également appelés crocodiles d'eau douce) et des crocodiles lilas. Ces derniers sont plus actifs la nuit.

"Au-delà de sa faune, le parc possède une flore luxuriante, dont quelques arbres centenaires datant de plus de 500 ans, aux troncs massifs et aux racines tentaculaires", informe-t-il.

Le directeur du Parc national de Cat Tiên, Pham Van Thinh, a fait savoir que le parc constitue un modèle d'écosystème forestier tropical dans la région Sud-Est avec une zone climatique unique qui mélange les climats marins et montagneux. Le parc abrite plus de 1.600 espèces animales et 1.700 espèces végétales, où les visiteurs ont la chance de rencontrer la faune dans son habitat naturel.

De plus, le parc abrite trois zones de sauvetage dédiées à la conservation de la faune, soulignant son rôle de haut lieu de la préservation de la biodiversité au Vietnam.

Pham Khanh An , un touuriste de Hanoï, a exprimé que le Parc national de Cat Tiên offre un lien profond avec la nature.

Au Parc national de Cat Tiên, les visiteurs embarquent pour un voyage à travers des forêts anciennes, où ils rencontrent un large éventail d'espèces. Ils trouveront la détente dans une immersion compète dans la nature.

VNA/CVN