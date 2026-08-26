Athlétisme : à Zurich, Werro et la poursuite du record du monde sur 800 m

Championne d'Europe du 800 m, la Suissesse Audrey Werro retrouve jeudi soir 27 août à Zurich la Néerlandaise Femke Broeders-Bol pour un nouveau double tour de piste en Ligue de diamant, à la poursuite du plus vieux record du monde en athlétisme.

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Propulsée en un an nouvelle star de la distance, Audrey Werro est la seule athlète au XXIe siècle à être passée sous les 1 min 54 sec sur 800 m, à deux reprises cette saison -1:53:80 à Paris et 1:53:98 à Stockholm.

Une barre mythique que seules trois athlètes sont parvenues à briser, et qui a forcément ouvert l'appétit de la jeune Suissesse de 22 ans.

Chacune de ses sorties est une occasion pour aller titiller le très sulfureux record du monde du 800 m, propriété de la Tchèque Jarmila Kratochvilova en 1 min 53 sec 28, remontant au 26 juillet 1983, le plus vieux de l'athlétisme (43 ans), entouré de grandes suspicions de dopage.

Après ses 1 min 54 sec 81 pour décrocher son premier titre européen à Birmingham mi-août, Werro est lancée dans un quadriptyque en l'espace d'un mois, avec trois apparitions en Ligue de diamants (Lausanne, Zurich, Bruxelles), avant de finir aux championnats Ultimate à Budapest mi-septembre.

À Lausanne, à une heure de route de sa ville natale de Fribourg, Werro est partie sur les bases du record du monde malgré la fatigue de l'Euro et la fraîcheur de la soirée, mais a finalement faibli, remportant quand même la course en 1 min 55 sec 33 avec sur ses talons la Néerlandaise Femke Broeders-Bol (1:55:41, record national).

À Zurich, elles bénéficieront une nouvelle fois de la Néerlandaise Myrte van der Schoot pour imprimer le même rythme qu'à Lausanne.

"Physiquement, je sais que je suis capable de le battre. Encore faut-il que toutes les conditions soient réunies", soulignait Werro après son titre européen. La météo devrait être plus favorable, avec 24/25 degrés prévus au moment de la course, soit une dizaine de plus qu'à Lausanne.

Un temps annoncé par les organisateurs, la Britannique Keely Hodgkinson, championne olympique de la distance à Paris et médaillée d'argent entre Werro et Broeders-Bol aux Championnats d'Europe à Birmingham, a renoncé à s'aligner.

Match retour Jefferson-Wooden/Alfred

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Invaincue cette saison en sept sorties sur 100 m et 200 m, Julien Alfred s'est inclinée dimanche en Pologne pour la première fois face à l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden sur la ligne droite de Chorzow lors de la Ligue de diamant de Silésie.

Les deux sprinteuses se retrouvent jeudi 27 août au Letzigrund pour un 100 m en forme de revanche pour l'athlète de Sainte-Lucie, championne olympique en titre sur la distance, devant les Américaines Sha'Carri Richardson, qui sera également présente à Zurich, et Jefferson-Wooden.

Au jeu des confrontations directes entre les deux meilleures sprinteuses actuelles de la planète, Jefferson-Wooden a remporté le 100 m de Chorzow, quand Alfred a dominé l'Américaine sur 200 m à Rome.

Quadruple championne d'Europe (100 m, 200 m, 4x100 m mixte et femmes), la Britannique Amy Hunt tentera de se mêler à la lutte.

À la perche, l'affrontement à très haute altitude entre le dominateur Armand Duplantis et l'aspirant Emmanouil Karalis se poursuivra mercredi au Letzigrund.

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Depuis sa défaite (au nombre d'essais) à Londres face à l'Américain Sam Kendricks à 5,95 m en juillet, le Suédois a dominé à trois reprises le Grec, dans des concours où "Mondo" a été poussé dans ses retranchements, lui coûtant de l'énergie pour d'éventuelles tentatives de record du monde (6,31 m)

Quatrième dimanche à Chorzow de son premier 1.500 m en extérieur depuis les Mondiaux-2025 à Tokyo (élimination en séries), le Norvégien Jakob Ingebrigtsen sera aligné à Zurich sur la distance qu'il courra à Budapest mi-septembre aux championnats Ultimate, invité mardi par les organisateurs.

Les concours de la longueur masculine, de la hauteur féminine et du 100 m haies seront également à suivre avec un plateau relevé.

AFP/VNA/CVN