Euro d'athlétisme : Audrey Werro remporte "la course de l'année" à Birmingham

Le spectacle tant attendu a tenu toutes ses promesses vendredi 114 août à Birmingham ! À l'issue de deux tours de piste haletants, la Suissesse Audrey Werro a remporté le 800 m des Championnats d'Europe et montre qu'elle est bel et bien le nouveau grand visage de la discipline.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En s'imposant en 1 min 54 sec 81, record des championnats, devant la championne olympique Keely Hodgkinson (1:55.01) et la Néerlandaise Femke Broeders-Bol (1:55.54), elle remporte ce que les observateurs qualifiaient de "course de l'année", avec les trois actuelles meilleures du monde alignées pour la première fois sur une même ligne de départ.

"Je crois que je suis un peu la reine du 800 m aujourd'hui", a savouré Werro en zone mixte, diadème sur la tête.

La Suissesse de 22 ans était la favorite en arrivant à Birmingham, forte de sa première partie d'été exceptionnelle. En courant à deux reprises sous les 1 min 54 (1:53.98 à Stockholm et 1:53.80 à Paris), des chronos pas vus depuis les années 1980, elle s'était rapprochée du plus vieux record du monde de l'athlétisme (1:53.28 de Jarmila Kratochvilova en 1983) et semblait capable de faire tomber toutes les barrières.

Si le record du monde attendra, Werro a fait tomber celui des championnats (1:55.41 par Olga Mineyeva en 1982) vendredi 14 août.

La Fribourgeoise avait pourtant bien failli ne pas voir la finale, après une chute à 120 mètres de l'arrivée jeudi 13 août en demi-finale.

Finalement repêchée, elle a héritée de l'inconfortable couloir 9, à l'extérieur, mais a pris les devants rapidement en finale, prenant la tête au 400 m (56.45) et résistant ensuite aux tentatives de Keely Hodgkinson, le tout dans une ambiance survoltée dans un Alexander Stadium plein à craquer.

"C'était un peu dur mentalement mais je savais que j'avais ma place en finale, j'ai décidé de prendre cette deuxième chance et d'en faire quelque chose de bien", a-t-elle affirmé. "Je savais qu'aujourd'hui, j'étais la plus forte si j'allais devant et que j'imposais un rythme élevé".

"Montagnes russes"

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle décroche son premier titre international, après l'argent aux Mondiaux en salle cet hiver et après des années sans réussir à s'exprimer en championnats.

"Il y a eu beaucoup de déception ces dernières années. C'était des moments assez difficiles et je pense que ça m'a permis de beaucoup apprendre", expliquait-elle il y a quelques semaines.

Née en 2004 à Fribourg, coin de Suisse qu'elle n'a jamais quitté, Audrey Werro (prononcé "Véro) avait franchi un cap dès l'été dernier avec un nouveau record en 1 min 55 sec 91 et une place de finaliste mondiale à Tokyo (6e), mais c'est à Stockholm en juin qu'elle était entrée dans une nouvelle dimension, bouclant le 800 m en 1 min 53 sec 98 devant Hodgkinson.

"Je suis meilleure tactiquement et mentalement (...) J'ai réussi à me convaincre que j'étais la meilleure et que je pouvais finir devant", avait aussi expliqué Werro, qui a longtemps souffert d'un "syndrôme de l'imposteur".

"Gimboshow" à Birmingham

La championne olympique Hodgkinson décroche une médaille d'argent logique tandis que Femke Broeders-Bol termine en bronze après moins d'un an à s'entraîner dans la discipline.

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La Néerlandaise, double championne du monde en titre du 400 m haies, a abandonné les haies basses pour se consacrer avec succès au double tour de piste depuis cette année et montre qu'elle a encore du potentiel dans cette discipline dont elle ne maîtrise pourtant pas encore tous les rouages, notamment en termes de tactique et de placements.

Le 800 m a conclu en beauté une soirée d'athlé déjà magnifique, juste après le titre à la hauteur de l'Italien Gianmarco Tamberi.

Comme à son habitude, "Gimbo" a fait le show toute la soirée jusqu'à franchir 2,32 m à son deuxième essai, son meilleur saut depuis près de deux ans et après des longs mois de blessure et de remises en question.

Quatre autres athlètes ont été sacrée : le Norvégien Karsten Warholm (400 m haies), l'Italienne Battocletti (10.000 m), l'Allemand Owen Ansah (200 m) et la Néerlandaise Jorinde van Klinken (disque).

AFP/VNA/CVN