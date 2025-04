Préserver la culture nationale associée au développement du tourisme

Photo : VNA/CVN

Yên Bai recense actuellement 137 vestiges historiques et culturels, plus de 40 fêtes traditionnelles et plus de 510 éléments de patrimoine culturel immatériel. Parmi ces trésors, on trouve l'art du "xoè", reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l'humanité, ainsi que des festivals emblématiques tels que le Xen Dong, le Gau Tao, le Cung Rung et l'art de l'orgue à bouche (kèn) H'Mong.

Dans le district montagneux de Mù Cang Chai, où plus de 90% de la population est d'ethnie H"Mông, les spécificités culturelles uniques constituent un terreau fertile pour le développement touristique.

Grâce à l'initiative du Centre de recherche, de liaison et de développement Craft Link, qui a encouragé l'achat de jupes, de chemises et de produits en brocart Hmông, les femmes de Mù Cang Chai ont fondé le Groupe Brocart Hmông. Initialement composé de 10 membres, le groupe s'est transformé en la Coopérative de broderie et de tissage de brocart de style Hmong, regroupant près de 50 femmes.

Photo : VNA/CVN

Selon sa directrice, Mme Ly Thi Ninh, les produits de brocart de la coopérative sont désormais présents sur les marchés de Hanoï, Lào Cai, Hà Giang, ainsi que dans des pays comme la France, les États-Unis, le Japon et la Turquie. En 2024, la coopérative a réalisé un chiffre d'affaires de près d'un milliard de dongs. Après déduction des charges, les femmes ont perçu un revenu mensuel moyen de 3 à 5 millions de dôngs.

De même, dans la vaste forêt verdoyante de Na Hâu, district de Van Yên, la cérémonie de culte de la forêt sacrée du peuple H'Mông est depuis longtemps connue des habitants et des touristes. Ly Tôn Câu, président du Comité populaire de la commune de Na Hâu, a expliqué que cette cérémonie annuelle, organisée le dernier jour du premier mois lunaire, vise à préserver l'identité culturelle et à promouvoir le développement touristique. Elle offre également l'occasion à la communauté de planifier la protection des forêts pour la nouvelle année.

Dans le but de développer un tourisme vert porteur d'une identité attrayante et de faire de ce secteur un pilier économique de la province, Yên Bai a adopté de nombreuses politiques favorisant l'intégration du tourisme à la préservation et au développement durable de la culture traditionnelle. On peut citer notamment la Résolution N°10/2021/NQ-HDND du 19 avril 2021 du Conseil populaire provincial, qui établit un ensemble de mesures de soutien au développement touristique de Yên Bai pour la période 2021-2025, ainsi que la Décision N°1648/QD-UBND du 15 septembre 2023 du Comité populaire provincial, approuvant le projet "Préserver les valeurs du patrimoine culturel matériel et immatériel associées au développement du tourisme de Yen Bai pour la période 2022-2030".

En 2024, Yên Bai a accueilli plus de 2,2 millions de touristes nationaux et internationaux, générant plus de 1.900 milliards de dôngs (73,57 millions de dollars) de recettes, soit une augmentation de 11,7% sur un an.

À l'avenir, Yên Bai entend continuer à accorder une attention particulière au soutien à la formation des ressources humaines pour développer le tourisme communautaire, à la constitution d'une équipe de cadres chargée de la gestion de la conservation et de la promotion des valeurs culturelles, ainsi qu'au développement du tourisme.

VNA/CVN