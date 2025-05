Khmers du Sud : de la pauvreté à la prospérité grâce aux politiques nationales

En appliquant systématiquement la politique "les groupes ethniques sont égaux, unis, se respectent et s'entraident pour progresser", le Parti et l'État ont privilégié l'investissement et l'allocation des ressources au développement socio-économique des zones habitées par les minorités ethniques.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces efforts, cinquante ans après la libération du Sud et la Réunification nationale, les régions khmères du Sud ont connu de profondes transformations, affichant désormais un visage nouveau, dynamique et prospère.

Trà Vinh : une province autrefois pauvre devenue un modèle

Autrefois considérée comme l'une des provinces les plus défavorisées du delta du Mékong, avec une population khmère représentant 32% de ses habitants, Trà Vinh a accompli des progrès remarquables grâce à la mobilisation des autorités et de la population locale.

Photo : VNA/CVN

Le Très Vénérable Thach Sok Xane, vice-président du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam et président de l’Association de solidarité des moines patriotes de la province, s’est réjoui des améliorations notables des conditions de vie du peuple khmer, rendues possibles par l’attention constante du Parti et de l’État. De nombreuses politiques en faveur des minorités ethniques ont été mises en œuvre simultanément, transformant les zones rurales et améliorant la vie tant matérielle que spirituelle des Khmers. Des dizaines de milliers de ménages khmers défavorisés ont ainsi bénéficié d’un soutien en matière de logement, de terres agricoles, de prêts préférentiels, de formation professionnelle, dans le cadre des programmes nationaux pour la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement des zones de minorités ethniques.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du Programme national cible de développement socio-économique des zones de minorités ethniques pour la période 2021-2025, Trà Vinh a, en fin 2024, construit plus de 200 ouvrages de transport essentiels à la production, au commerce et à la vie quotidienne. Environ 1.700 ménages ont reçu une aide à la reconversion professionnelle et à la formation. Le réseau routier inter-hameaux et intercommunal est désormais entièrement bétonné, et les enfants khmers disposent de meilleures conditions pour accéder à l’éducation.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Van Han, a souligné que le peuple khmer jouait un rôle actif dans l’œuvre de construction nationale, en adhérant aux politiques du Parti et aux lois de l’État. Les Khmers de Trà Vinh ont contribué de manière significative à faire de la province la première du delta du Mékong à achever les objectifs de la Nouvelle ruralité.

Soc Trang : un développement global par un investissement synchronisé

Avec plus de 360.000 Khmers, représentant plus de 31% de sa population, Soc Trang a connu des changements rapides, tant matériels que spirituels, grâce à une politique d’attention et de soutien spécifique des autorités centrales et locales. Le Programme national cible 2021-2025 a permis à de nombreux ménages pauvres d’améliorer leurs moyens de subsistance et de renforcer leur confiance en l’avenir.

Photo : VNA/CVN

Selon Lâm Hoàng Mâu, directeur du Service des ethnies et des religions de Soc Trang, plus de 400 projets d'infrastructures ont été réalisés dans les zones khmères, représentant un investissement total de plus de 327 milliards de dôngs. Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Lâm Van Mân, a affirmé que la province continuera d'investir dans le développement des infrastructures et des institutions culturelles, de renforcer les programmes de réduction de la pauvreté et de préserver les valeurs culturelles traditionnelles.

Photo : VNA/CVN

Soc Trang s’est fixé l’objectif d’éliminer d’ici juin 2025, les maisons précaires, dont plus de la moitié sont occupées par des ménages khmers. Parallèlement, la province entend améliorer l’éducation, la formation professionnelle et promouvoir l’union nationale.

Bac Liêu : l’unité comme moteur du progrès

À Bac Liêu, les Khmers représentent 7,6% de la population, soit plus de 17.000 familles. Le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thiêu, a souligné les progrès significatifs enregistrés dans les zones ethniques, rendus possibles grâce à des politiques adaptées, à l’émulation populaire et à un fort investissement dans les infrastructures et les services sociaux.

Photo : VNA/CVN

Entre 2021 et 2024, 160 milliards de dôngs ont été mobilisés dans le cadre du Programme national pour la réduction durable de la pauvreté, ce qui a permis d’augmenter de 20% le revenu moyen des familles khmères vivant de la riziculture par rapport à 2021.

Le programme d'édification de la Nouvelle Ruralité a également marqué des avancées significatives dans la région, grâce à un budget cumulé de 747,3 milliards de dôngs provenant de l'État et des collectivités locales. Aujourd'hui, 13 des 14 communes à majorité khmère répondent aux critères de la Nouvelle Ruralité.

Selon Danh Cao, un habitant de la commune de Ninh Thành Loi, ces transformations sont le fruit des politiques du Parti et de l'État, de l'adhésion populaire et des investissements massifs en infrastructures.

Cinquante ans après la Réunification nationale, les régions khmères du Sud ont connu un changement profond. La vie matérielle et spirituelle du peuple khmer s'est améliorée de manière spectaculaire, et les villages autrefois démunis affichent désormais un nouveau visage. Ces réalisations témoignent d'une politique juste, de la solidarité nationale et de la volonté d'autonomie du peuple khmer, qui contribue activement à la prospérité et à la puissance du pays.

VNA/CVN