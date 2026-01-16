ASEAN : la Déclaration de Hanoï sur la coopération numérique adoptée

La 6ᵉ réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN) et les réunions connexes, placées sous le thème "L’ASEAN adaptative : de la connectivité infrastructurelle à la connectivité intelligente", se sont tenues du 12 au 16 janvier à Hanoï.

La conférence a adopté la Déclaration de Hanoï sur la coopération numérique, qui réaffirme les objectifs et principes fondamentaux de l’ASEAN consacrés par la Déclaration de Bangkok du 8 août 1967 et par la Charte de l’ASEAN, notamment la promotion de la croissance économique, du progrès social et du développement culturel dans la région, sur la base de l’égalité et du partenariat, afin de consolider les fondements d’une Communauté d’Asie du Sud-Est prospère et pacifique.

La Déclaration de Hanoï s’inscrit dans la continuité de la Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur la promotion de la transformation numérique, adoptée lors du 38e Sommet de l’ASEAN en 2021. Elle appelle à des efforts coordonnés et inclusifs de transformation numérique dans l’ensemble des piliers sectoriels de l’ASEAN, souligne la nécessité d’accélérer une transformation numérique inclusive, sûre et durable, et vise à stimuler l’innovation, à réduire la fracture numérique et à renforcer la coopération régionale en faveur d’une Communauté de l’ASEAN intégrée numériquement, résiliente et centrée sur l’humain.

La déclaration prend acte du Rapport de synthèse du Plan directeur numérique de l’ASEAN 2025, qui recense les réalisations, résultats et recommandations clés pour renforcer davantage la coopération, la compétitivité et la préparation numérique de la région. Ce rapport a fourni des orientations essentielles pour l’élaboration d’un nouveau cadre inclusif et tourné vers l’avenir, destiné à coordonner la coopération numérique de l’ASEAN pour la période 2026-2030.

Selon la déclaration, l’intelligence artificielle (IA) émerge non seulement comme une technologie, mais aussi comme une nouvelle infrastructure essentielle - une infrastructure intelligente constituant le socle de la prochaine phase de la transformation numérique de l’ASEAN, façonnant le fonctionnement des sociétés, le développement économique et la fourniture des services publics.

L’IA est identifiée comme un levier clé de l’avenir numérique, permettant à l’ASEAN de s’adapter de manière proactive à la transition de la "connectivité des infrastructures" vers la "connectivité de l’intelligence". Elle doit aider la région à tirer pleinement parti des transformations induites par l’IA, à approfondir l’intégration régionale et à bâtir une communauté numérique fiable, innovante et inclusive, offrant à tous les citoyens et aux entreprises des opportunités de développement dans l’économie numérique mondiale.

La Déclaration de Hanoï approuve le Plan directeur numérique de l’ASEAN 2026-2030 (ADM 2030) comme pilier de l’intégration numérique régionale, avec pour vision de faire de l’ASEAN une communauté numérique inclusive, digne de confiance et innovante, permettant à tous les citoyens et entreprises de prospérer dans l’économie numérique mondiale. L’ADM 2030 orientera à la fois la coopération régionale et l’actualisation des stratégies numériques nationales, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente à l’échelle de l’ASEAN.

Parmi les priorités figurent met l’accent sur le développement d’infrastructures numériques intelligentes et résilientes, le renforcement de la cybersécurité, la promotion d’une participation numérique inclusive, la formation d’une main-d’œuvre numérique qualifiée et l’accélération de l’intégration de l’économie numérique, notamment par le commerce numérique, l’interopérabilité des données et le soutien aux start-up et aux PME...

La Déclaration de Hanoï encourage enfin la coopération avec les partenaires de dialogue de l’ASEAN et les organisations internationales en matière de financement, de renforcement des capacités, de coopération technique et de partenariats d’innovation, afin de faire de l’ASEAN un pôle numérique de premier plan à l’échelle mondiale.

