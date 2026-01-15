Les Philippines évaluent les menaces sécuritaires avant le sommet de l'ASEAN

La Police nationale philippine (PNP) et les Forces armées philippines (AFP) ont rassuré le public : les préparatifs de sécurité pour l'accueil du Sommet de l'ASEAN de cette année se déroulent sans encombre, aucune menace crédible n'ayant été détectée à ce jour.

Lors d'une conférence de presse au palais de Malacañang le 14 janvier, le chef par intérim de la PNP, Jose Melencio Nartatez Jr., a déclaré que les autorités se préparaient depuis un an à sécuriser les activités liées à l'ASEAN dans le pays. La PNP, en collaboration avec l'AFP, les garde-côtes philippins (PCG) et les collectivités locales, poursuit l'évaluation des risques sécuritaires potentiels, a-t-il précisé.

Le chef d'état-major adjoint de l'AFP, Rommel Roldan, a indiqué que l'armée apporterait son plein soutien à la PNP, qui sera en première ligne pour le maintien de la paix et de l'ordre pendant l'organisation des activités liées à l'ASEAN aux Philippines. Les troupes ont reçu l'ordre d'apporter l'assistance nécessaire à la Police nationale philippine (PNP) pour garantir la sûreté et la sécurité des événements, rapporte le Manila Times.

Par ailleurs, Nartatez a annoncé la mise en place de voies réservées "ASEAN" pour le déplacement des personnalités lors des activités liées à l'ASEAN à Manille, à l'instar des dispositifs mis en place lors des sommets précédents.

Le chef de la PNP a expliqué que ces voies dédiées s'inscrivaient dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les opérations de sécurité et assurer le transport sûr, ordonné et efficace des délégués et des officiels.

Les Philippines sont membre fondateur de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et ont déjà accueilli d'importants sommets et réunions ministérielles de l'ASEAN, notamment en 2017. En tant que pays hôte de diverses activités liées à l'ASEAN cette année, le pays devrait accueillir des dirigeants régionaux, de hauts fonctionnaires et des délégués, ce qui implique un renforcement, mais adapté, des mesures de sécurité.

Le 48e Sommet des dirigeants de l'ASEAN se tiendra les 8 et 9 mai à Cebu et réunira les dirigeants de 11 États membres de l'ASEAN. Le 49e Sommet des dirigeants de l'ASEAN se tiendra du 10 au 12 novembre à Manille, au Centre international de congrès des Philippines récemment rénové.

