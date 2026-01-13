ASEAN Digital Awards 2026 : le Vietnam s'illustre avec trois solutions technologiques en finale

Dans le cadre de la 6ᵉ réunion des ministres du numérique de l'ASEAN (ADGMIN-6), qui se tient du 12 au 16 janvier à Hanoï, le Vietnam a été désigné pays hôte des ASEAN Digital Awards 2026.

Photo : BTC/CVN

Le prix annuel, placé sous l’égide de l'ADGMIN, vise à distinguer des initiatives, produits et solutions numériques hautement applicables, contribuant à stimuler l’innovation, à anticiper les nouvelles tendances technologiques et à mettre en valeur le rôle de la transformation numérique dans le développement socio-économique de la région.

Selon le Département de la coopération internationale du ministère des Sciences et des Technologies, le choix du Vietnam comme pays hôte pour l'édition 2026 témoigne de la reconnaissance régionale de ses efforts en matière de transformation numérique et de ses contributions actives à la coopération numérique régionale. Cette phase finale organisée à Hanoï constitue une plateforme stratégique permettant aux entreprises technologiques locales de présenter leurs produits, de nouer des partenariats régionaux et de diffuser un esprit de l'innovation.

Pour cette édition, ASEAN Digital Awards 2026 est structurée en six catégories couvrant les secteurs public et privé, les produits numériques au service de la communauté, le contenu numérique, les start-up et l'innovation numérique. Le concours se déroule en trois phases : la sélection nationale, la phase préliminaire régionale (en ligne) et la finale (en présentiel).

Le Vietnam a soumis à lui seul 45 produits technologiques émanant d'organismes, d'entreprises et d'équipes de recherche, répartis dans les six catégories principales – un record pour les trois dernières éditions. À l'issue des présélections, trois solutions vietnamiennes se sont qualifiées pour la finale, plaçant le pays parmi les nations les plus représentées, aux côtés de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande.

Il s'agit du système de transport intelligent Elcom ITS, la plateforme MedCAT Idus pour la lecture, le classement et la structuration de documents, et la plateforme de guichet sans papier VCB Tablet.

Les présentations finales devant un jury d'experts internationaux se dérouleront en présentiel à Hanoï, avec l'attribution de prix d'or, d'argent et de bronze, dans le cadre de la 6ᵉ réunion de l'ADGMIN.

Cette réunion ministérielle, instaurée en 2001 et rebaptisée en 2019 pour refléter le passage des technologies de l'information et de la communication vers la transformation numérique intégrale, aura pour thème cette année "ASEAN adaptatif : de la connectivité à l'intelligence connectée". Cet événement illustre la nouvelle orientation de l'ASEAN en matière de coopération numérique dans le nouveau contexte où la région se concentre désormais sur l'exploitation des données, le développement de l'intelligence artificielle, des technologies émergentes et des systèmes intelligents.

VNA/CVN