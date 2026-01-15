Le Vietnam joue un rôle prépondérant dans la stratégie numérique de l’ASEAN

Le Vietnam a joué un rôle prépondérant en mobilisant les parties prenantes autour des priorités et des initiatives de l’ASEAN, notamment en faisant progresser le Plan directeur numérique de l’ASEAN 2030, en maintenant la dynamique de coopération et en accentuant l’accent mis sur la mise en œuvre.

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a tenu ces propos lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge de la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, qui s’est tenue jeudi 15 janvier à Hanoi.

Photo : VNA/CVN

Les objectifs fixés par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens en matière de science et de technologie, d’innovation et de transformation numérique soulignent la vision à long terme du pays, son approche stratégique et son pensée agile – une voie également suivie par l’ASEAN, a-t-il ajouté.

Dans la pratique, le bloc régional œuvre à la mise en œuvre de la stratégie "ASEAN 2045 : Notre avenir partagé", un cadre stratégique à long terme visant à bâtir une Communauté de l’ASEAN pacifique, prospère et résiliente, à approfondir l’intégration et à assurer un développement durable tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Le Vietnam a participé activement à l’élaboration de ce document, en mettant l’accent sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, a déclaré Kao Kim Hourn, se disant convaincu que la réussite du Vietnam dans ces domaines stratégiques contribuera de manière significative à l’ASEAN.

Le secrétaire général de l’ASEAN a indiqué que, sous l’égide du Vietnam cette année, en sa qualité de président de la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, le Plan directeur numérique de l’ASEAN 2030 est en cours de finalisation et sera adopté.

Il s’agit d’un document de référence essentiel qui non seulement contribue à réduire les écarts de développement entre les États membres, mais ouvre également de nouvelles perspectives de croissance, stimule la compétitivité et renforce la position de l’ASEAN dans la chaîne de valeur numérique mondiale, a-t-il souligné.

L’ASEAN poursuit activement les négociations sur l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), lancé en septembre 2023, dans le but de conclure les négociations et de procéder à sa signature d’ici la fin de l’année.

Au-delà des efforts déployés à l’échelle régionale, chaque État membre, y compris le Vietnam, met en œuvre des stratégies proactives visant à favoriser une participation citoyenne plus large au processus de transformation numérique.

Kao Kim Hourn a déclaré que la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, qui constitue la première réunion ministérielle de l’ASEAN de l’année, a permis de définir les priorités pour l’année à venir et a souligné l’importance de la numérisation au sein du bloc.

Il a félicité le Vietnam d’avoir invité les partenaires de dialogue, les organisations internationales et le secteur privé à participer.

Le principal défi consiste désormais à traduire les politiques et les initiatives en actions concrètes, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il avait confiance dans le rôle de coordination et de leadership du Vietnam pour faire avancer ce processus.

VNA/CVN