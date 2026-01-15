Le ministre vietnamien des Affaires étrangères reçoit le secrétaire général de l’ASEAN

Dans l’après-midi du 14 janvier, à Hanoï, Lê Hoài Trung, membre du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, a reçu Kao Kim Hourn, secrétaire général de l’ASEAN, à l’occasion de la participation de ce dernier à la 6 e Conférence des ministres de l’ASEAN chargés du numérique (ADGMIN).

Lê Hoài Trung a salué le rôle actif et les contributions importantes du secrétaire général Kao Kim Hourn ainsi que du Secrétariat de l’ASEAN aux travaux communs de ce bloc régional, tout en appréciant le soutien et la coopération apportés au Vietnam ces dernières années.

Il a souligné l’importance de la solidarité, de l’unité et de la concentration des efforts en vue de la construction de la Communauté de l’ASEAN. Les pays membres sont appelés à mobiliser des ressources prioritaires pour mettre en œuvre efficacement la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et les plans stratégiques ainsi qu’à soutenir l’intégration pleine et effective du Timor-Leste aux mécanismes de coopération de l’ASEAN.

Le ministre a insisté sur la nécessité pour l’ASEAN de renforcer sa cohésion, son rôle central, sa résilience et son autonomie stratégique, afin de faire face de manière rapide et efficace aux défis, de préserver un environnement de paix, de sécurité et de stabilité propice au développement économique régional.

Le ministre a également mis en avant l’importance de renforcer la coopération économique, commerciale, d’investissement et de connectivité, notamment à travers la mise en œuvre efficace d’accords régionaux tels que l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) et le Réseau électrique de l’ASEAN (APG). Il a souligné la nécessité de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance comme l’innovation, la transformation numérique, l’économie numérique et la coopération scientifique et technologique entre les pays de l’ASEAN et avec leurs partenaires.

Il a par ailleurs proposé que le Secrétariat de l’ASEAN soutienne les États membres dans l’étude et la proposition d’initiatives concrètes, non seulement dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, mais aussi dans le renforcement des capacités d’alerte précoce, de réponse et de gestion des défis affectant la paix, la sécurité et la stabilité régionales, en s’appuyant efficacement sur des instruments tels que la Charte de l’ASEAN et le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est.

Le responsable vietnamien a réaffirmé que le Vietnam poursuivrait une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, fondée sur la multilatéralisation et la diversification des relations internationales, soulignant que l’ASEAN occupait une place stratégique essentielle dans la politique extérieure du Vietnam. Le pays s’est engagé à coopérer étroitement avec les autres États membres pour bâtir une Communauté de l’ASEAN solidaire, résiliente et forte, tout en consolidant le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale en évolution.

De son côté, le secrétaire général Kao Kim Hourn a salué les résultats du développement socio-économique du Vietnam ces dernières années, affirmant que le pays était devenu un modèle de développement durable. Il a réitéré l’engagement du Secrétariat de l’ASEAN à soutenir les États membres dans la concrétisation des objectifs de la Vision de l’ASEAN 2045.

Il a également adressé ses félicitations et exprimé sa confiance quant au succès du prochain XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Il a remercié le Vietnam et confirmé sa participation au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF), prévu en 2026, saluant le thème "Façonner ensemble un avenir commun : paix, prospérité et centrage sur les peuples" et exprimant sa conviction que le Forum contribuera efficacement à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 et de ses plans stratégiques.

