Le Laos mise sur la mise en place d'une défense inclusive

Le Laos poursuit le développement d'une défense nationale inclusive, considérée comme une tâche stratégique pour préserver la stabilité nationale dans cette nouvelle ère, a affirmé le ministre lao de la Défense, le lieutenant-général Khamlieng Outhakaysone, lors du XII e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) qui vient de s'achever.

Photo : QDND/CVN

Le ministre Khamlieng Outhakaysone a souligné que cette approche est un facteur déterminant pour protéger fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, tout en créant un environnement pacifique et stable propice au développement national.

Dans son rapport sur les activités de défense et de sécurité des cinq dernières années, il a souligné que, malgré de nombreux défis, le Laos a enregistré des progrès significatifs grâce à la direction directe, globale et résolue du Parti populaire lao de Laos (PPL), aux orientations de la Commission centrale de défense et de sécurité, à la solidarité et aux efforts des administrations à tous les niveaux, des secteurs, des autorités locales et du peuple lao, ainsi qu'à la coopération de ses partenaires stratégiques.

Parallèlement à ses missions de défense, le Laos a intensifié la coordination entre les ministères centraux et les autorités locales pour le développement de bases de défense et de plans socio-économiques dans les zones stratégiques, garantissant ainsi une étroite intégration entre développement économique et consolidation de la défense et de la sécurité.

Pour l'avenir, le Laos continuera de consolider ses fondements politiques, d'améliorer la qualité de ses cadres, de renforcer ses milices et ses forces d'autodéfense, et de bâtir des villages et des groupements villageois robustes et prêts au combat afin de garantir la sécurité et l'ordre public.

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, le ministère lao de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Technologies et des Communications coordonneront leurs efforts pour examiner et perfectionner le cadre juridique régissant les télécommunications et Internet, renforcer la formation spécialisée des ressources humaines et promouvoir la coopération internationale afin d'améliorer les efforts de prévention et de répression.

VNA/CVN