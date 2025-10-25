Le chef du PCV accueille les signataires de la Convention de Hanoï

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu, samedi 25 octobre à Hanoï, les chefs de délégation des pays participant à la cérémonie d'ouverture à la signature et à la conférence de haut niveau sur la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, organisateur de cet événement, a salué le succès de la cérémonie de signature, tenue dans le respect des protocoles diplomatiques et en présence de milliers de représentants de 110 pays et organisations internationales.

En même temps, la conférence de haut niveau a inclus une session plénière et des événements spécialisés regroupant des représentants d'organisations internationales, d'agences des Nations unies, d'instituts de recherche, d'universités, d'entreprises technologiques et d'organisations sociales.

Photo : VNA/CVN

Ghada Waly, directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a salué le rôle moteur et les contributions notables du Vietnam dans les négociations et l'organisation de la signature de la Convention à Hanoï. Elle a mis en exergue l'importance de cette Convention, la qualifiant de le premier outil juridique mondial pour renforcer la coopération contre la cybercriminalité transnationale. L'ONUDC a réaffirmé son soutien technique et sa volonté d'étudier la création d'un Centre régional de formation sur la cybercriminalité à Hanoï.

Au nom des chefs de délégation, Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, vice-présidente de l'Équateur, a souligné que la Convention, fondée sur la coopération et la compréhension mutuelle, engageait les parties à partager leur expertise pour une lutte conjointe et efficace.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur le fait que la participation des pays et des organisations internationales témoignait de la solidarité mondiale face à ce défi commun. Il a affirmé les liens d'amitié et de coopération du Vietnam avec la communauté internationale. Le choix unanime de Hanoï comme lieu de signature reflète la reconnaissance des contributions du Vietnam à la lutte contre la cybercriminalité et, plus largement, ses efforts dans la promotion de la paix et de la sécurité mondiales, son rôle et sa position dans le monde.

"Le prestige et la position internationale actuelles du Vietnam sont indissociables du soutien chaleureux et large, tant matériel que spirituel, de la communauté internationale", a souligné le secrétaire général.

Photo : VNA/CVN

Il a rappelé les avancées du Vietnam, notamment en matière de politique étrangère, guidée par une indépendance, une autonomie et une diversification des relations. Le Vietnam maintient une politique de défense des "quatre non", privilégiant la résolution pacifique des différends et contribuant activement au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris en matière de cybersécurité.

Exploiter le potentiel du cyberespace

Le secrétaire général a réaffirmé l'engagement du Vietnam à exploiter activement le potentiel du cyberespace et des technologies associées. Le pays restera fidèle à son objectif socialiste et à sa voie de réforme, promouvant l'esprit d'autonomie, de confiance en soi et de fierté nationale. Le Vietnam aspire à consolider ses relations de coopération et de partenariat pour les objectifs communs de l’époque, sollicitant le soutien, l’accompagnement et la coopération étroite des partis politiques, des amis et des peuples épris de paix pour promouvoir la solidarité internationale et contribuer à édifier une politique, une économie mondiale et une civilisation humaine.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a conclu en exprimant sa conviction que la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï marquerait un tournant dans la coopération et la gouvernance mondiales du cyberespace, le transformant en un lieu de droit, de coopération et de développement.

Le Vietnam lance un appel aux nations pour une ratification rapide de la Convention, s'engageant à collaborer avec les pays et organisations internationales pour promouvoir l'exploitation du cyberespace et la lutte contre la cybercriminalité, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable des nations, a-t-il dit.

