Le prix Âu Lac met à l’honneur les solutions d’IA vietnamiennes

Le portail d’inscription en ligne du prix Âu Lac ouvrira en mars 2026 et la réception des dossiers s’achèvera en juillet 2026. La cérémonie de remise des prix est prévue pour novembre 2026, à l’issue des phases de présélection et de sélection finale.

Les informations ont été annoncées le 12 janvier à Hanoï par l’Alliance Âu Lac pour l’intelligence artificielle (IA). Organisé pour la première fois en 2026, ce prix vise à distinguer des produits et solutions d’IA développés et maîtrisés par des Vietnamiens, capables de générer un impact significatif et durable sur le développement socio-économique du pays.

Le lauréat principal recevra une dotation d’un million de dollars, accompagnée d’un soutien stratégique, d’un mentorat spécialisé et d’opportunités de connexion aux marchés internationaux, avec l’appui de l’Alliance Âu Lac pour l’IA, du groupe FPT et de leurs partenaires.

Selon les organisateurs, le prix s’adresse à des solutions d’IA déjà finalisées et déployées dans la pratique. L’évaluation reposera sur des critères rigoureux, notamment l’impact, le niveau d’innovation, la durabilité, la capacité de mise à l’échelle et le respect des principes d’éthique de l’IA. Tous les citoyens vietnamiens, sans distinction d’âge, de lieu de résidence ou de domaine d’activité, peuvent candidater, à condition que les produits présentés constituent des actifs de propriété intellectuelle légaux, développés et détenus par des Vietnamiens.

Lors de la cérémonie de lancement, Truong Gia Binh, président de l’Alliance Âu Lac pour l’IA et du Conseil d’administration du groupe FPT, a souligné que le Vietnam avait besoin de développer une IA souveraine afin d’accroître la productivité, de concrétiser les idées innovantes et de renforcer la capacité nationale de protection et de développement.

Attribué sur trois années consécutives depuis 2026, le prix Âu Lac ambitionne de promouvoir la maîtrise technologique, de stimuler une innovation responsable et de contribuer à affirmer la position du Vietnam sur la carte mondiale des technologies numériques.

