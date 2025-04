Affaire Van Thinh Phat : le parquet requiert une réduction de peine pour Truong My Lan

Lors du procès en appel de la 2e phase de l’affaire survenu chez Van Thinh Phat Group et la Saigon Commercial Bank (SCB), qui s’est ouvert le 25 mars, Truong My Lan a fait appel de l’intégralité du jugement de condamnation pour "escroquerie" (30.869 milliards de dôngs) "blanchiment d’argent" (445.747 milliards de dôngs) et "transport transfrontalier illicite de devises" (4,5 milliards de dollars, l’équivalent de 106.730 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Le 17 octobre 2024, la justice a condamné en première instance Truong My Lan à perpétuité pour "escroquerie", à 12 ans de prison pour "blanchiment d’argent " et à 8 ans de prison pour "transport transfrontalier illicite de devises". La peine résultant du cumul est la réclusion criminelle à perpétuité. Trente-trois autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 à 23 ans de prison.

Le 3 avril, les procureurs du Tribunal populaire supérieur de Hô Chi Minh-Ville ont déclaré que les autorités avaient jusqu’à présent recouvré 8.000 milliards de dôngs d’actifs auprès de Truong My Lan. Des fonds supplémentaires d’environ 15.000 milliards de dôngs seront prochainement recouvrés auprès d’autres organisations et particuliers. Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle étape en appel, ils ont recommandé au tribunal de réduire sa peine pour "escroquerie".

Selon l’acte d’accusation, Truong My Lan a fondé Van Thinh Phat Group en 1992, détenant 60% du capital et présidant dès lors son conseil d’administration. Entre 2018 et 2020, des responsables clés de SCB, de Van Thinh Phat Group et de Tan Viet Securities ont émis 25 codes d’obligations fictifs sans garantie, levant ainsi des capitaux de manière frauduleuse. Au 7 octobre 2022, 308,69 millions d’obligations ont été vendues illégalement, escroquant 35.824 investisseurs pour un montant total de plus de 30.080 milliards de dôngs.

Par ailleurs, entre 2012 et 2022, 23 sociétés dirigées par Van Thinh Phat Group ont été utilisées pour transport transfrontalier illicite de devises pour un montant total de 4,5 milliards de dollars. Truong My Lan et ses associés ont également blanchi 445.750 milliards de dôngs provenant de fonds détournés de SCB.

Le tribunal a estimé que Truong My Lan devait encourir la peine la plus sévère pour son rôle, la tenant responsable des 30.870 milliards de dôngs escroqués aux investisseurs.

VNA/CVN