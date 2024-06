Il enseigne la riziculture à des Africains

Face au manque de ressources des habitants des régions rurales en Angola, Quang Linh et son Équipe d’Afrique leur ont enseigné les techniques de la riziculture aquatique afin de contribuer à la réduction de la faim et de la pauvreté.

Photo : Quang Linh Vlogs/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangère et présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Lê Thi Thu Hang, a reçu le 3 juin à Hanoï le Youtubeur Pham Quang Linh, âgé de 27 ans, et son Équipe d’Afrique, à l’occasion de leur séjour au Vietnam pour des activités caritatives. Elle a salué leurs contributions en Angola, qui ont permis de promouvoir une image belle, amicale et aimable du Vietnam en Afrique.

En 2016, après avoir terminé ses études secondaires, Pham Quang Linh, originaire du district de Nghi Lôc, province de Nghê An (Centre), a décidé de partir en Angola, un pays d’Afrique centrale, en tant que maçon dans le cadre d’un programme d’envoi de travailleurs à l’étranger. Après avoir travaillé un certain temps sur des chantiers dans la capitale Luanda, il a économisé de l’argent et y a ouvert un atelier de fabrication de glaces.

Certaines personnes des régions reculées d’Angola sont venues travailler dans son atelier, dont Matiloi, qui vit dans le village de Sanzala, dans le district de Bailundo, province de Huambo, à près de 600 km de la capitale.

Une série d’activités caritatives

Pendant les jours fériés, le groupe de Quang Linh s’est rendu au village de Sanzala pour rendre visite à la famille de Matiloi. Témoin du dénuement de la population locale, Linh a organisé des repas gratuits payés de sa poche, distribué du riz et des produits de première nécessité pour les aider. Avec des moyens limités, il a même envisagé de vendre sa vieille voiture pour avoir de l’argent afin d’aider les plus pauvres.

Photo : CTV/CVN

“En Angola, l’écart entre riches et pauvres est énorme. Les gens dans les villages reculés sont extrêmement pauvres, ils n’ont même pas de lits et vivent dans des maisons en terre battue à toit de chaume. Je n’ai jamais vu d’endroit aussi arriéré, mais ils vivent heureux, sans se soucier de l’argent et de la nourriture”, raconte Linh.

C’est aussi à ce moment-là qu’il a créé la chaîne YouTube Quang Linh Vlogs pour partager sa vie et ses actions caritatives en Afrique, ce qui lui a valu beaucoup d’attention et l’a même rendu célèbre.

Lorsque son atelier de glaces a prospéré et que sa chaîne YouTube a généré des bénéfices, il a formé une équipe de neuf personnes, dont quatre Vietnamiens et cinq Angolais, appelée “Équipe d’Afrique”. L’objectif était d’organiser des projets de bienfaisance de plus grande envergure.

Constatant que le village de Sanzala n’avait jamais eu accès à l’eau potable, Linh et son équipe ont collecté des fonds pour embaucher des foreurs et créer une source d’eau. Voyant qu’ils n’avaient pas d’électricité, ils ont installé un système d’énergie solaire et tiré des lignes jusqu’à chaque maison.

“Quand nous avons allumé les lumières dans le village, les vieux et les jeunes se sont rassemblés en grand nombre. Tous étaient émus et heureux”, se rappelle Linh.

Il explique que dans ces régions reculées, les gens ont beaucoup d’enfants mais ne les envoient pas à l’école, les gardant pour travailler. Son équipe et lui ont passé deux ans à construire ou rénover des écoles pour 5.000 élèves, en encourageant les parents à y inscrire leurs enfants.

Une de leurs actions marquantes en Afrique, présentée à la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, a été d’aider les Angolais à cultiver le riz.

En faisant des activités caritatives dans huit villages montagneux, Linh a réalisé que le plus important était d’apporter aux populations locales les moyens de subvenir durablement à leurs besoins. Ils ont donc décidé de les former aux techniques agricoles vietnamiennes.

“Le climat ici est très rude, avec six mois de pluie et six mois de sécheresse. Les gens ont peu de connaissances agricoles. Ils ne cultivent que du maïs et du soja pendant la saison des pluies, qu’ils stockent pour la saison sèche. Mais quand la sécheresse dure, leurs réserves ne suffisent pas et souffrent régulièrement de la faim”, raconte le jeune Youtubeur.

Pendant la saison sèche, lorsque les villageois ont beaucoup de temps libre, son groupe a commencé à les guider dans le creusement de canaux d’irrigation, l’acheminement de l’eau des ruisseaux et les techniques de culture vietnamiennes afin d’avoir des vivres toute l’année.

Les canaux d’irrigation depuis les ruisseaux ont été creusés par l’Équipe d’Afrique et les populations locales.

En 2022, Linh est rentré au Vietnam pour rendre visite à sa famille après six ans d’absence. À son retour en Angola, il a apporté six caisses de semences de riz pour la culture à titre expérimental.

“Presque tous les endroits en Angola ne conviennent pas à la culture du riz aquatique, seulement une zone sur cinq, là où il y a de grands ruisseaux et des terres plates. Les sols ici sont plus adaptés aux cultures vivrières, mais si nous pouvons aider les gens à cultiver le riz, ce sera une grande fierté”, confie Linh.

Premiers résultats encourageants

En avril dernier, l’équipe de Linh a récolté sa première saison de riz aquatique en Angola. “Désormais, les gens ont du riz !”, se réjouit-il le jour de la moisson.

Suite à ce premier succès, il a décidé d’acheter 14 ha de terres incultes, des semences, embauché de la main-d’œuvre, apporté des machines de fauche en provenance du Vietnam, pour créer une ferme d’élevage et de culture. Quelques agronomes vietnamiens sont venus en Afrique pour soutenir l’équipe.

Photo : CTV/CVN

La ferme produit désormais une grande diversité de produits agricoles tels que maïs, canne à sucre, légumes, ainsi que du bétail, de la volaille et des produits aquacoles, générant des moyens de subsistance pour de nombreux habitants locaux. L’équipe a également formé les populations au commerce de leurs produits pour stabiliser leurs revenus et leurs conditions de vie.

“Auparavant, nous ne mangions que des aliments à base de maïs et de manioc. Linh est arrivé et a apporté de nombreux fruits vietnamiens dans nos villages. Ces derniers comptent maintenant de très belles maisons et une grande variété de denrées alimentaires”, déclare Matiloi lors de la visite du Vietnam avec son fils et l’équipe de Linh.

Sa chaîne YouTube Quang Linh Vlogs, qui présente la vie en Afrique, compte 4 millions d’abonnés. Linh informe que les revenus de sa chaîne et de ses activités commerciales soutenus par la communauté seraient utilisés pour servir les communautés en Angola et au Vietnam.

Après la pandémie de COVID-19, Linh et ses amis de l’Équipe d’Afrique se sont rendus à plusieurs reprises au Vietnam, participant à de nombreuses activités pour aider les populations de régions défavorisées.

Le Youtubeur ne cache pas son ambition de multiplier la culture du riz, de transférer les techniques de culture et d’élevage à la population angolaise. “Je souhaite créer la plus grande ferme, cultiver de nombreux produits agricoles et élever des moutons et des chèvres, en construisant un modèle d’agriculture durable sur ces terres autrefois désolées”, dévoile-t-il.

“Linh nous a beaucoup aidés, nous ne voulons pas que les Vietnamiens partent, nous voulons continuer à apprendre d’eux”, dit Matiloi.

Duc Trung - Phuong Nga/CVN