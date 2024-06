Team Africa, le volontariat vietnamien au service de l’agriculture angolaise

>> Introduire l’agriculture et la culture vietnamiennes en Angola

En avril dernier, des riz mûrs et dorés, chargés de graines dans les champs, ont été récoltés dans la joie indescriptible des membres de Team Africa et des populations angolaises. Quang Linh et les membres de l’équipe ont été très émus lorsqu’ils ont vu les gens locaux chérir les grains de riz créés de leurs propres mains...

L’histoire du "poisson" à la "canne à pêche"

En 2016, lorsqu’il a décidé d’aller dans la capitale Luanda pour travailler, le jeune homme Pham Quang Linh n’a eu que l’envie de trouver un moyen de gagner sa vie et de se consacrer pleinement au travail de constructeur des bâtiments, puis d’ouvrir un atelier commercial pour faire de la glace.

Photo : Quôc Tê/CVN

"L’intention de faire du bénévolat en Angola est venue tout naturellement. Lorsque j’ai ouvert l’atelier de glace, des personnes vivant dans de zones rurales reculées de l’Angola sont venues demander à travailler dans l’atelier, dont M. Matiloi, qui vit dans le village de Sanzala, district de Bailundo, province de Huambo, à près de 600 km de la capitale", a raconté Quang Linh.

Le travail allait bon train lorsque la pandémie de COVID-19 est survenue en 2019, obligeant l’atelier de glace à fermer temporairement. Pendant le temps libre, nous avons décidé d’aller au village de Sanzala pour rendre visite à la famille de M. Matiloi et d’où l’opportunité a commencé, a-t-il dit.

Vivant dans la capitale Luanda et venant dans la zone de campagne pauvre de M. Matiloi, ce qui a le plus surpris Quang Linh a été les difficultés des gens de la zone. Il a vu des maisons couvertes de feuilles d’herbe, dans lesquelles il n’y a pas de lits, pas d’objets importants ni de nourriture.

Il a dépensé son propre argent pour acheter du riz, offrir des repas gratuits et des produits de première nécessité à la population. Il a même envisagé de vendre sa vieille voiture pour avoir de l’argent pour les aider...

Ce qui fait admirer Quang Linh, c’est que même dans une situation aussi démunie, les populations vivent toujours insouciantes et heureuses, sans être pessimistes ni courir après "l’argent et la nourriture". Le bonheur sur leurs visages est une source d’inspiration qui le fait aimer encore plus les gens et s’attacher à la vie de cet endroit.

Quang Linh a décidé de devenir YouTuber et a créé la chaîne "Quang Linh Vlog - Life in Africa" pour produire des contenus simples, rustiques et authentiques sur la vie quotidienne en Angola.

À cette époque, il était le seul Vietnamien à réaliser des vidéos reflétant la vie authentique en Afrique, partageant les plats vietnamiens, la langue vietnamienne et la culture vietnamienne dans la vie quotidienne avec les populations angolaises.

En particulier, son travail bénévole comme la distribution de riz et de nourriture, l’aide aux gens à réparer leurs maisons, à construire des maisons, a créé des belles impressions et inspirantes au sein de la communauté vietnamienne au pays et à l’étranger.

Lorsque son atelier de production de la glace a connu du succès et que le compte YouTube a réalisé des bénéfices, Quang Linh a formé un groupe de neuf personnes (dont quatre Vietnamiens et cinq Angolais) nommé Team Africa, organisant progressivement des projets de volontariat à plus grande échelle pour la population locale.

En plus de collecter des fonds pour embaucher des foreurs afin de créer une source d’eau pour la population et d’installer un système d’énergie solaire pour éclairer le village, le groupe a également réparé les écoles et s’est rendu à chaque maison pour mobiliser les gens pour envoyer leurs enfants en classe.

Bien qu’il ait fait beaucoup de travail significatif pour les populations angolaises, Quang Linh est également préoccupé par l’idée qu’il ne peut pas simplement donner du "poisson" aux gens, mais qu’à long terme, il doit également leur donner une "canne à pêche" leur permettant de changer leur propre vie.

En 2022, il a décidé de créer une ferme Quang Linh dans le but de fournir des sources de semences aux gens, aidant à changer leur vision du développement agricole.

Jusqu’à présent, la ferme a donné de nombreux produits agricoles comme le maïs, la canne à sucre, les légumes, ainsi que le bétail, la volaille et les fruits de mer, créant ainsi des moyens de subsistance pour de nombreux gens locaux. Le groupe a également guidé les gens dans la vente de produits agricoles sur le marché pour générer des revenus et stabiliser leur vie.

Après un long processus de volontariat en Angola, Team Africa se concentre désormais sur l’accompagnement de la population locale vers une agriculture à la vietnamienne.

Quang Linh a déclaré que le climat ici est rude avec six mois de pluie et six mois de sécheresse, tandis que les gens ont peu de connaissances sur le développement agricole, pratiquant principalement des cultures comme le maïs, le manioc, le soja...

Pour aider les gens à avoir plus de sources de nourriture, il y a deux ans, après être rentré chez lui pour rendre visite à sa famille, Quang Linh a apporté des graines de riz pour des essais de plantation.

"La plupart des Angolais ne savent pas cultiver du riz humide. En aidant les gens à réaliser leur première culture de riz ici, nous avons rencontré de nombreuses difficultés car le sol n’était pas bon, nous devions beaucoup compter sur les engrais, dont le prix était assez élevé", a-t-il confié.

Cependant, après trois mois d’attente, les résultats de la première récolte de riz ont fait de nombreuses surprises à la population et à Team Africa.

"Gagner l’amour et la confiance des habitants angolais est un processus très long, qui nous demande de travailler dur chaque jour, avec cœur et sincérité. Nous ne connaissons pas nos capacités, mais nous ferons de notre mieux. Nous espérons aussi qu’à travers les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, nous inspirerons bien d’autres", a confié YouTubeur Pham Quang Linh.

Nguyên Van Tiên, membre du groupe, a raconté : "Nous avons été très émus lorsque nous avons vu les gens récolter le riz et tenir dans leurs mains les fruits qu’ils avaient semés. Les gens sont très heureux parce qu’ils ont désormais une nouvelle source de nourriture pour leur entrepôt. Ainsi, lorsque la saison de sécheresse arrive, ils n’ont plus à s’inquiéter de la faim".

En plus de se concentrer sur l’expansion de la culture du riz, Quang Linh et Team Africa continueront prochainement à transférer des techniques agricoles aux habitants angolais.

Leur plus grand souhait est de pouvoir construire une ferme plus grande, où ils peuvent cultiver davantage des produits agricoles et élever du bétail permettant de construire un modèle agricole durable sur cette terre difficile.

Photo : VNA/CVN

Team Africa ne concentre pas seulement leurs activités en Angola, il s’oriente également vers le Vietnam avec des activités bénévoles dans des zones reculées pour soutenir la construction d’écoles, de salles de classe, de fournitures de soutien, de matériel et de frais de subsistance pour les enfants en situation difficile...

Récemment, la vice-ministre des Affaires étrangères et cheffe du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Lê Thi Thu Hang, a reçu Quang Linh et Team Africa. Lors de la rencontre, elle a hautement apprécié les activités significatives du groupe, mais a également reconnu les histoires humaines contenues dans les vidéos qui ont créé de la confiance et des émotions chez les téléspectateurs, contribuant à apporter de belles images et l’hospitalier du pays et du peuple vietnamien.

Elle s’est déclarée convaincue que Quang Linh et Team Africa s’uniront de plus en plus et conjugueront les efforts pour créer une communauté vietnamienne forte et développée en Angola et mener des activités plus pratiques en faveur de la Patrie, contribuant ainsi au développement du pays.

Partageant avec la vice-ministre ses activités de volontariat en Angola et au Vietnam, Quang Linh et son Team Africa espèrent que leur travail continuera à se propager et à recevoir le soutien de la communauté vietnamienne dans le pays et à l’étranger.

"J’ai eu l’opportunité de travailler avec Quang Linh depuis 2017, depuis lors, ma vie et celle de ma famille ont complètement changé. Grâce à l’aide de Linh, moi et mon fils avons mieux connu le pays et le peuple vietnamiens. En particulier, depuis la création de Team Africa, ma ville natale a vu de nombreuses belles maisons, des paysages plus verts, et les gens ont appris à cultiver et récolter de nombreuses nouvelles sources de nourriture pour leur vie. Après une longue période d’attachement, nous ne voulons pas que les Vietnamiens partent. Nous souhaitons continuer à apprendre de vous", a confié Matiloi.

NDEL/VNA/CVN