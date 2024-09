semi-conducteurs

Approbation du Programme de développement de la main d'œuvre pour l'industrie d’ici 2030

>> Le Vietnam devient un pôle d'attraction pour le secteur des semi-conducteurs

>> Semi-conducteurs : opportunités d'emploi pour des travailleurs vietnamiens à Infineon

>> Former 50.000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030

Photo : VNA/CVN

Selon la Décision, l'objectif général est que d'ici 2030, le Vietnam forme et développe une main-d'œuvre de haute qualité dans l'industrie des semi-conducteurs, en se concentrant sur la conception, l'emballage et le test des puces semi-conductrices, et maîtrise progressivement la technologie dans le processus de fabrication des semi-conducteurs, dont la formation d'au moins 50.000 travailleurs de niveau universitaire ou plus qualifiés pour servir l'industrie des semi-conducteurs à toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs.

D'ici 2050, le Vietnam disposera d'une main-d'œuvre solide, rejoignant la chaîne de valeur mondiale de l'industrie des semi-conducteurs, capable de répondre aux exigences de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs en qualité et en quantité.

Concrètement, d'ici 2030, le Vietnam s’efforce de former au moins 50.000 travailleurs dotés d'un diplôme universitaire ou supérieur pour servir l'industrie des semi-conducteurs, dont former au moins 42.000 ingénieurs et bacheliers ; avoir au moins 7.500 étudiants en master et 500 étudiants en doctorat ; former au moins 15.000 travailleurs au stade de la conception, au moins 35.000 aux stades de la production, du conditionnement, des tests et autres du secteur des semi-conducteurs, au moins 5.000 personnes ayant une expertise approfondie en intelligence artificielle pour servir l'industrie des semi-conducteurs.

En outre, une formation approfondie sur l'industrie des semi-conducteurs pour 1.300 enseignants vietnamiens enseignant dans des instituts de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, des établissements de soutien à la formation et des entreprises.

Sur la base de la capacité d'équilibre, le budget de l'État sera accordé aux investissements pour former, améliorer et moderniser quatre laboratoires nationaux de semi-conducteurs et des laboratoires de base de semi-conducteurs servant à la formation des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs dans 18 établissements d'enseignement supérieur publics dans trois régions du Nord, du Centre et du Sud.

Photo : VNA/CVN

D'ici 2050, le pays s'efforce de répondre à la demande nationale en termes de quantité et de qualité des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Les établissements de formation, en particulier les établissements d'enseignement supérieur au Vietnam, sont capables de former des ressources humaines de haute qualité pour servir le développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs.

Pour atteindre les objectifs fixés, la décision définit également sept groupes de tâches et des solutions de mise en œuvre.

Il s'agit des tâches et de solutions concernant la recherche, la construction et le perfectionnement de mécanismes et de politiques spécifiques ; sur l'investissement dans les infrastructures, les installations et la technologie pour la formation ; sur l'organisation de la formation ; sur la mobilisation et la diversification des ressources ; sur la construction d'écosystèmes, la création de ressources humaines, le soutien au développement des entreprises ; sur la recherche et le développement et du groupe d'autres tâches et solutions.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a la tâche de la coordination et de l'évaluation de la mise en œuvre du Programme.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation dirige les établissements d'enseignement supérieur pour développer des projets de formation de ressources humaines hautement qualifiées pour servir le développement de l'industrie des semi-conducteurs, sélectionner les programmes de formation des établissements d'enseignement supérieur et promulguer des plans de formation en fonction des objectifs du Programme.

Le ministère des Finances étude des propositions des ministères, des agences centrales et locales et la capacité d'équilibrer le budget central pour mettre en œuvre les tâches et les solutions du Programme conformément à la loi sur le budget de l'État.

VNA/CVN