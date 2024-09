Typhon Yagi : OCHA fournit une subvention au Vietnam

>> Le WUS offre des filtres à eau supplémentaires aux zones touchées par les inondations

>> Le Canada offre une aide humanitaire au Vietnam après le typhon Yagi

Photo : VNA/CVN

Selon une annonce d'OCHA, Joyce Msuya, coordinatrice par intérim des secours d'urgence des Nations unies (ONU), a alloué 2 millions d'USD du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) comme budget initial pour soutenir les efforts de réponse humanitaire du gouvernement du Vietnam.

L'annonce indique que cette subvention sera transférée à l'Organisation internationale pour les migrations, au Programme des Nations unies pour le développement et au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour répondre aux besoins de secours immédiats dans les provinces les plus gravement touchées que sont Yên Bai et Lào Cai.

OCHA a déclaré que la subvention servira principalement à fournir des abris d'urgence, de l'eau courante et un soutien à l'assainissement aux communautés très vulnérables.

VNA/CVN