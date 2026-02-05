Apple prévoit d’établir un centre de formation au Vietnam

Apple devrait ouvrir un centre de formation à l’Université des sciences et technologies de Hanoi (HUST), dans le but de soutenir le développement de la communauté technologique vietnamienne en mettant l’accent sur la formation aux compétences numériques, le réseautage et l’innovation.

>> Apple : les travailleurs vietnamiens s’adaptent bien à l’innovation

>> Apple fabriquera son HomePod et un robot de table au Vietnam

>> VinFast accompagne la standardisation de la formation des ingénieurs de l’automobile électrique

Photo : FBVN/CVN

Selon le Professeur associé Ta Hai Tùng, recteur de l’École des technologies de l’information et de la communication (SoICT) de la HUST le centre de formation Apple ouvrira ses portes dans le bâtiment B1 de l’université d’ici deux mois environ.

Ce centre a pour vocation de devenir un pôle de développement des talents technologiques, en proposant des formations aux compétences numériques et en favorisant la collaboration et l’innovation au sein de l’écosystème technologique local.

La décision d’Apple d’implanter un centre de formation au Vietnam souligne le rôle de plus en plus important du pays dans la stratégie mondiale de l’entreprise visant à développer des ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine des technologies.

Le Professeur associé Ta Hai Tùng a révélé que le projet a vu le jour suite à une visite de travail aux États-Unis en 2024, incluant un déplacement à l’Apple Park de Cupertino. Après cette visite, les deux parties ont collaboré pendant plus d’un an, échangeant des conseils et finalisant un accord avec les différents services spécialisés d’Apple, de l’équipe projet au service juridique. Le lancement du projet est prévu pour début 2026.

Ce partenariat avec Apple s’inscrit dans la continuité de la collaboration de longue date de SoICT avec de grandes entreprises technologiques internationales telles que Samsung, IBM, Naver et prochainement Qualcomm.

Les dirigeants de l’Université des sciences et technologies de Hanoi considèrent ce projet comme une première étape de leur stratégie visant à attirer des entreprises de haute technologie étroitement liées à la formation et à la recherche.

Les représentants de la SoICT ont indiqué que cette collaboration vise non seulement à mettre en œuvre des programmes conjoints, mais aussi à bâtir des partenariats de R&D durables à rayonnement régional, offrant ainsi aux professionnels vietnamiens des technologies des opportunités d’intégration progressive sur le marché international.

Outre Apple, la SoICT collabore actuellement avec Samsung Vietnam sur des programmes de soutien à la formation, des stages, des activités pédagogiques et des investissements dans les infrastructures de laboratoire.

L’école entretient également une étroite coopération avec IBM Vietnam pour développer des programmes de formation, aider les étudiants à accéder aux technologies de pointe et les préparer au marché du travail mondial hautement concurrentiel.

Le centre de formation Apple au Vietnam sera l’un des quatre seuls centres de formation Apple au monde, rejoignant ceux déjà existants aux États-Unis, en Chine et en Inde.

Le géant technologique de la Silicon Valley renforce le rôle du Vietnam comme pôle de production majeur en envisageant de fabriquer son prochain HomePod avec écran et un robot de table au Vietnam, s’ajoutant aux AirPods, Apple Watch, Mac et anciens HomePod déjà produits localement.

VNA/CVN