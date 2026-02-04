Hanoï restructure son espace pour un siècle de développement

Le schéma directeur de la capitale à l’horizon 2100 dessine une Hanoï polycentrique et multiniveaux, plaçant la qualité de vie au cœur de son développement et renforçant les liaisons régionales, avec un objectif de croissance du GRDP (Produit intérieur brut régional) de 11% par an sur la période 2026-2045.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Récemment, le Conseil populaire de la ville de Hanoï a adopté une résolution approuvant le rapport et le projet de mise en œuvre du schéma directeur de la capitale avec une vision à 100 ans.

Cette décision marque un tournant majeur dans la pensée du développement urbain, Hanoï se dotant pour la première fois d’un cadre de planification dépassant les horizons à moyen terme ou les cycles politiques, pour se projeter vers l’année 2100.

La révision et l’ajustement du schéma directeur interviennent dans un contexte où Hanoï fait face à des blocages structurels persistants : inondations urbaines, pollution environnementale, congestion du trafic et répartition inégale de la population.

La ville se fixe pour objectif un taux de croissance du GRDP supérieur à 11% par an entre 2026 et 2045, avec une ambition de porter le GRDP par habitant à environ 100 000 dollars à l’horizon 2065.

Selon le Comité populaire de la capitale, atteindre ces objectifs suppose de disposer d’un espace de développement suffisamment vaste et d’une trajectoire de long terme à la hauteur du statut futur d’une métropole à revenu élevé.

Le modèle de croissance antérieur, fondé principalement sur l’extension spatiale et l’augmentation mécanique de la population, a montré ses limites, entraînant une surcharge chronique du centre-ville ainsi que de fortes pressions sur les infrastructures techniques et sociales.

Le fil conducteur du nouveau schéma directeur réside dans un changement fondamental de vision et de philosophie de développement.

Au lieu de s’appuyer exclusivement sur des indicateurs matériels, Hanoï place désormais "la satisfaction, le bonheur et la qualité de vie des habitants" au centre de ses priorités.

Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Les indicateurs sociaux tels que la qualité de l’environnement, l’espérance de vie, l’accès aux services publics et aux espaces publics sont érigés en critères majeurs, avec pour objectif de bâtir une capitale où il fait bon vivre, compétitive à l’échelle internationale tout en préservant son identité culturelle et historique.

Le schéma directeur affirme également une orientation claire en faveur d’un développement durable, d’une adaptation au changement climatique et d’un renforcement de la résilience urbaine, rompant avec une logique de croissance extensive.

L’un des axes majeurs du schéma directeur est l’organisation de l’espace de la capitale selon le modèle d’un "chapelet de villes convergentes".

Hanoï est définie comme la métropole centrale et le noyau politico-administratif, jouant un rôle moteur dans la connexion et l’impulsion du développement de la région de la capitale et des corridors interrégionaux et internationaux.

Les provinces voisines se voient attribuer des fonctions spécifiques afin de partager la pression démographique, infrastructurelle et de services. La province de Thai Nguyên est positionnée comme pôle régional de santé et d’enseignement supérieur de qualité ; celle de Bac Ninh développe une chaîne urbaine industrielle, de services et de logistique ; Hung Yên structure des villes écologiques et commerciales offrant un cadre de vie de haute qualité ; Ninh Binh (incluant l’ancienne province de Hà Nam) devient la porte d’entrée industrielle et de services du Sud.

Photo : Comité populaire de Hanoï/CVN

À l’échelle intra-urbaine, Hanoï adopte un modèle "polycentrique, multicentres, multiniveaux et multicouches", conciliant préservation du patrimoine et marges pour l’innovation. Le schéma identifie neuf pôles de croissance stratégiques et neuf centres fonctionnels, constituant l’ossature du développement spatial et économique.

Hòa Lac est appelé à devenir le centre de la science, de la technologie et de l’innovation ; Dông Anh – Mê Linh – Soc Son s’affirme comme pôle d’intégration internationale adossé à l’aéroport de Nôi Bài ; Gia Lâm – Long Biên constitue la porte commerciale et de services à l’Est ; Son Tây – Ba Vi se concentre sur la préservation patrimoniale et le tourisme écologique. Les pôles du Sud et du Sud-Ouest jouent un rôle clé dans la déconcentration démographique et le développement industriel, logistique, éducatif et sanitaire.

Le schéma directeur place les transports au cœur de l’organisation spatiale, avec un système d’anneaux et d’axes radiaux formant l’ossature de la métropole.

Le périphérique 3 est destiné à la restructuration urbaine selon un modèle compact et orienté vers le transport public (TOD) ; le périphérique 4 devient un anneau économique et urbain moteur reliant Hanoï à Hung Yên et Bac Ninh. De nouveaux anneaux, tels que les périphériques 4.5 et 5, sont étudiés pour élargir durablement l’espace de développement.

Photo : Lê Dông/VNA/CVN

Parallèlement, le fleuve Rouge est considéré comme un axe paysager et stratégique majeur. Le boulevard paysager du fleuve Rouge, associé à un corridor d’environ 150 km le long des principaux cours d’eau, est appelé à devenir un axe du patrimoine, du tourisme et de l’économie, reliant Hanoï aux localités environnantes.

L’espace souterrain est conçu comme un "deuxième niveau" de la ville, permettant de répondre simultanément à la pénurie foncière, aux inondations et à la congestion du trafic. Le réseau de métro, composé de 14 lignes totalisant plus de 1.000 km, constitue l’épine dorsale des transports publics, étroitement lié à la restructuration urbaine selon le modèle TOD.

La déconcentration démographique et la réinstallation sont identifiées comme des leviers essentiels pour désengorger le centre historique. D’ici à 2045, Hanoï prévoit de relocaliser plus de 860.000 habitants, principalement dans les zones riveraines du fleuve Rouge, autour du lac de l’Ouest, du Vieux Quartier et des axes situés à l’intérieur du périphérique 3.

Les habitants seront relogés sur place ou dans de nouvelles zones urbaines relevant des pôles de croissance tels que Dông Anh, Gia Lâm ou Hòa Lac, avec des infrastructures complètes et synchronisées.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Le schéma prévoit également le transfert progressif de certaines universités, hôpitaux centraux et sièges administratifs vers des villes satellites, ainsi que la rénovation des anciens immeubles collectifs afin de reconfigurer l’espace urbain.

Pour concrétiser cette vision, les besoins d’investissement pour la période 2026-2045 sont estimés à environ 64,8 millions de milliards de dôngs. Le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur à travers les partenariats public-privé et les investissements dans les nouvelles zones urbaines, l’industrie, la haute technologie, la santé et l’éducation.

Les ressources publiques seront prioritairement consacrées aux infrastructures structurantes et aux enjeux sociaux urgents, notamment la lutte contre les inondations et le développement des transports.

Avec une vision à 100 ans, le schéma directeur de la capitale ne se limite pas à une carte de développement spatial ; il constitue une déclaration stratégique sur la trajectoire de croissance choisie par Hanoï : plus durable, plus humaine et plus responsable envers les générations futures.

