La saison des tempêtes de 2026 devrait être moins intense qu’en 2025

Le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales actives en Mer Orientale, internationalement appelée mer de Chine méridionale, et affectant le Vietnam en 2026 devrait être inférieur à celui de 2025, notamment durant les derniers mois de l’année, car le cycle ENSO (El Niño-Oscillation Australe) devrait progressivement évoluer vers une phase El Niño, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

>> Le typhon Kalmaegi cause de lourds dégâts

>> Le typhon Koto s’affaiblit mais reste menaçant, le bilan des inondations s’alourdit

>> Catastrophes naturelles toujours imprévisibles l'an prochain

Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du NCHMF, a indiqué que le phénomène ENSO se trouve actuellement dans une phase La Niña faible et devrait évoluer vers des conditions neutres dans les prochains mois, avant de basculer vers une phase chaude fin 2026/début 2027.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte favorable à El Niño, les précipitations en Asie du Sud-Est, y compris dans le Sud du Vietnam, devraient être inférieures à la moyenne de long terme au cours du second semestre.

De février à juillet 2026, le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales en Mer Orientale et celles affectant le Vietnam devraient rester proches de la moyenne de long terme.

D’août à décembre, l’activité orageuse devrait être inférieure à la moyenne, même si le risque de fortes tempêtes persiste. Les impacts des tempêtes devraient se concentrer dans le Nord du Vietnam en août et septembre, avant de se déplacer vers le Centre et le Sud plus tard dans l’année.

La saison des pluies 2026 devrait rester largement comparables aux moyennes de long terme. Le nombre d’épisodes de fortes pluies généralisées devrait être égal ou inférieur à la moyenne, débutant vers juin dans le nord et s’atténuant vers novembre dans les provinces du centre.

Le long de la côte Sud-Est du Vietnam, plusieurs marées hautes sont prévues en 2026, le niveau de l’eau à la station de Vung Tau pouvant dépasser 4,3 m lors des grandes marées de novembre et décembre.

Au début de la saison sèche 2026, l’intrusion d’eau salée dans le Delta du Mékong devrait rester proche des moyennes de long terme et inférieure à celle de la saison sèche 2024-2025, avec des impacts limités attendus sur les moyens de subsistance et la production agricole.

D’après le Département de météorologie et d’hydrologie, les conditions météorologiques de 2026 devraient être globalement plus clémentes qu’en 2025, mais l’année comportera toujours des risques de phénomènes météorologiques dangereux et anormaux, notamment lors des transitions saisonnières.

Les vagues de chaleur seront probablement plus intenses, tandis que les épisodes de froid et les pluies hors saison pourraient persister en début d’année.

VNA/CVN